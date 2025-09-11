La fiebre por el aumento de dietas dentro de los funcionarios municipales llegó a la capital, ya que la mayoría de los regidores de San José rechazaron la propuesta de destinar estos fondos a la creación de más becas estudiantiles.

Así lo relató Brandon Guadamuz, de la fracción del Frente Amplio, quien propuso la moción; misma que solo fue apoyada por el partido local Más San José.

“Presentamos una enmienda para que el aumento en dietas de este año se fuera para becas; es un incremento de un 2,12% en comparación al año anterior. Sin embargo, esta idea fue rechazada por la mayoría de las fracciones”, detalló el regidor a Diario Extra.

En total, tanto los regidores propietarios y suplentes, así como los síndicos, recibirán ¢424 millones para el 2026; es decir, en promedio cada representante municipal obtendrá un aproximado de ¢9,6 millones al cierre del siguiente año, esto si asisten a todas las sesiones del concejo.

Sin embargo, los regidores sí tocaron el bolsillo de la Alcaldía de San José, ya que para el siguiente año se presupuestaba un total de ¢10 millones destinados a viajes del jerarca municipal al extranjero.

Dicho monto fue reducido a ¢4 millones, decisión que celebró Diego Miranda, quien tachó esta partida como poco utilizada por la actual administración, y que ahora será destinada al mantenimiento de las bibliotecas locales.

Este medio intentó conocer la posición de Mariana Zúñiga, presidenta del Concejo Municipal y de la misma agrupación política que Miranda; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta ante la decisión de mantener el aumento de dietas.

Brandon Guadamuz Regidor FA “Sí nos aprobaron otra enmienda que presentamos para recortar ¢6 millones destinados a viajes en el exterior del señor alcalde, Y lo redirigimos a bibliotecas, por lo que estamos contentos de haber aprobado esa enmienda para inversión social”.