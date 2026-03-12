Más de una denuncia por día sobre incumplimientos de garantías a vehículos

Los costarricenses realizaron más de una denuncia por día ante incumplimientos de garantías de parte de las agencias que comercializan vehículos, tanto usados como nuevos, en el país.

Durante el 2025, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recibieron 464 casos.

Dicha cifra representa un aumento del 84% en dos años, ya que, en el 2023, el dato era de 252 denuncias.

Cynthia Zapata Dirección de Apoyo al Consumidor “Los contratos tienen una serie de restricciones que son ilegales, como decirle al consumidor que no le van a cubrir una grúa si se quedaron varados o si le cambiaron algún componente no es válida la garantía. Había información errónea que limita el ejercicio del derecho por parte de los costarricenses”.

“Esto es una preocupación que surge por el incremento de las denuncias por parte de los ciudadanos. Nos pusimos a la tarea de hacer la fiscalización, los casos nos levantaron las banderas y nos dice que en este mercado no se están cumpliendo los derechos de los consumidores”, indicó Patricia Rojas, ministra de economía.

Entre los principales incumplimientos detallan que en la mayoría de las coberturas no se contempla el vehículo completo y se excluyen de la garantía algunos componentes o los limitan a la caja de cambios y el motor.

Patricia Rojas Ministra de Economía “Los derechos del consumidor no los puede escoger el comerciante, ellos pueden reportar los fallos y tiene que hacerle valor su derecho. El consumidor es el que decide que alternativa tomar: si la reparación o el cambio del vehículo en este caso”.

“Todo el bien está implícitamente garantizado. La garantía tiene como objetivo asegurar al consumidor que el bien cumple con los estándares de calidad y funcionamiento apropiados para un uso satisfactorio. Un vehículo lo ocupa para que circule en las calles, entonces ocupa todas las partes. No se pueden separar los componentes de la garantía”, agregó Rojas.

Varios de los documentos no informaban del alcance territorial de la garantía, o los derechos de los consumidores como: la devolución del precio pagado, el cambio del bien por otro de la misma especie o la reparación gratuita del vehículo.

Además, no se le comunicaba a los costarricenses el plazo o el procedimiento para hacer el reclamo ante una falla mecánica.

“El mínimo en la ley es de 30 días hábiles, pero si el comerciante otorga un plazo mayor, prevalece el de mayor beneficio para los consumidores. Incluso, si el fabricante ofrece más tiempo para la garantía, los comercializadores tienen que respetarlo”, señaló la ministra.

Las autoridades indicaron que la garantía de fábrica aplica también para vehículos usados, por lo que puede tener un plazo mayor que el que establecen las agencias dependiendo del periodo establecido por la empresa productora del bien.

El informe también hace mención de las “coberturas de respaldo” o “garantías extendidas” que otorgan los comerciantes.

“Esta cobertura se entiende como la garantía implícita que regula la normativa, por lo que no se debe presentar de modo desagregado. Esta práctica induce a error al consumidor sobre sus derechos durante la vigencia de garantía, lo cual representa una distorsión en el mercado”, explicó Rojas.

Acciones correctivas

El MEIC informó que, de las 18 agencias, 10 cumplieron con las observaciones enviadas por las autoridades, mientras que 8 no respondieron con la documentación necesaria para acreditar las correcciones que fueron solicitadas.

Estas fueron: Grupo Q, Electro Autos, Vehículos de Trabajo S.A., Corporación Automotora M y R Independiente, Autos Xiri Vehículos, Auto Show, Veinsa y EV Imports.

Dichas empresas se exponen a multas que rondan los ¢4 millones hasta los ¢18 millones.