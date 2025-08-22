La Liga Deportiva Alajuelense, logró vender este jueves por más de un millón de dólares al extremo, Kenyel Mitchell al Minnesota United, quien volvió al equipo rojinegro para este torneo, luego de estar con Cartaginés en el semestre anterior a préstamo.

En la cadena internacional, ESPN, el gerente deportivo manudo, Carlos Vela indicó que todo lo de Mitchell estaba listo y en la zona mixta, jugadores como Diego Campos y Alejandro Bran, hablaron ya de la salida del joven de Pacuare de Limón hacia la MLS.

Inclusive, Mitchell no jugó ante el Alianza, pero su fichaje contará la historia de que se dio en el último día para realizar transacciones en la MLS.