Más de un millón de carros utilizarán marchamo digital

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La implementación del marchamo digital comenzará con más de 1,6 millones de etiquetas para vehículos con parabrisas, mientras que las motocicletas deberán esperar hasta 2028 para incorporarse al nuevo sistema. Esta transición permitirá mantener la misma calcomanía durante varios años, aunque el pago del derecho de circulación continuará siendo anual.

Así lo confirmó el Instituto Nacional de Seguros (INS), que señaló que está listo para iniciar el cobro del marchamo el próximo 2 de noviembre, tras la aprobación de las tarifas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) por parte de la Superintendencia General de Seguros (Sugese). La institución emitió una orden de compra por 1.600.000 etiquetas para la primera etapa del proyecto.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, explicó que la nueva tecnología busca agilizar el trámite y disminuir la necesidad de sustituir el adhesivo cada año.

“Los stickers que entregaremos a partir del 2 de noviembre para los carros con parabrisas llegaron hace varias semanas. Superaron con éxito todos los controles de calidad desde fábrica y también aquí en el país realizamos pruebas para validar que cumplan con los requisitos operativos y de funcionalidad”, afirmó Chacón.

Radiofrecuencia en el marchamo

Según detallaron las autoridades, las etiquetas utilizarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) pasiva de ultraalta frecuencia (UHF), lo que permitirá a los equipos de la Policía de Tránsito leer la información del vehículo a una distancia de entre 10 y 20 metros.

Ante las dudas y los cuestionamientos, la presidenta del INS aclaró que el dispositivo no cuenta con GPS ni permite rastrear personas, como medida de seguridad para los conductores.

“Es importante reiterar que la tecnología que se implementará no tiene capacidad de ubicar ni rastrear personas; no es un GPS y la información que se almacenará es la misma que ya se tiene en este momento”, justificó la jerarca.

Chacón indicó que el sistema mantendrá los datos que ya se utilizan para el derecho de circulación y que no incorporará mecanismos de geolocalización.

Además, esta medida se suma a los esfuerzos por reducir el uso de papel en el país, pues la etiqueta será física, pero el documento del marchamo pasará a formato digital, como parte de los cambios previstos para eliminar el uso habitual del comprobante impreso.

“Desde el INS asumimos con responsabilidad nuestro rol en este proceso y estamos comprometidos con garantizar una transición fluida, segura y sin contratiempos para todas las personas”, manifestó Chacón.

Etiqueta por hasta 10 años

El costo de la etiqueta se ha estimado en aproximadamente ¢1.200, pero el precio definitivo todavía no ha sido confirmado, pues este monto corresponde al dispositivo y es independiente del SOA y de los demás rubros que conforman el marchamo.

La calcomanía tendrá una vida útil de hasta 10 años para automóviles, buses y camiones. En el caso de las motocicletas, el reemplazo está previsto cada tres años, una vez que se incorporen al sistema, a partir de 2028, para toda la flota.

Dentro de las ventajas señaladas por la institución, los conductores deberán pagar el derecho de circulación cada año, pero no tendrán que cambiar la etiqueta en cada periodo.

El INS también prevé reducir el uso de papel y plástico, así como las reimpresiones por pérdida, daños o errores de colocación. Durante 2025, la institución registró más de 48.886 solicitudes de reimpresión de etiquetas.

¿Qué incluye el cobro del marchamo?

Impuesto a la propiedad: Relacionado con el valor fiscal del vehículo