Más de mil personas fueron atendidas por hepatitis en solo 6 meses

Las consultas por hepatitis en los servicios de consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registraron un aumento del 27% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el promedio mensual del año anterior, según un análisis elaborado por la Universidad Hispanoamericana con datos oficiales de la institución.

El estudio revela que el promedio mensual de pacientes atendidos pasó de 138,25 personas en 2025 a 175,33 entre enero y junio de 2026. De mantenerse esta tendencia, se estima que el año podría cerrar con 2.104 personas atendidas, unas 445 más que las registradas en 2025.

La hepatitis viral crónica continúa siendo el principal motivo de atención en consulta externa. Su promedio mensual aumentó de 69,25 pacientes en 2025 a 91,17 durante el primer semestre de este año, lo que representa un incremento del 31,6 %.

Imagen con fines ilustrativos.

Por su parte, la hepatitis A fue la que mostró el mayor crecimiento relativo. El promedio mensual pasó de 9,25 a 16,5 pacientes, equivalente a un aumento del 78,4 %, situación que especialistas consideran merece un seguimiento durante el resto del año.

Los datos también indican que la mayoría de pacientes atendidos corresponde a personas entre los 20 y 44 años. Durante el primer semestre de 2026, 578 mujeres y 474 hombres recibieron atención por esta enfermedad en consulta externa. A pesar del incremento en las consultas, únicamente nueve personas requirieron hospitalización.

En cuanto a la mortalidad, entre 2021 y 2025 se registraron 287 fallecimientos relacionados con hepatitis en Costa Rica. La hepatitis B fue la principal causa de muerte, seguida por la hepatitis viral no especificada y la hepatitis C.

El doctor Roberto Salvatierra-Durán, de la Coordinación de Investigación de la Universidad Hispanoamericana, recordó que las hepatitis virales pueden provocar complicaciones graves, como cirrosis y cáncer de hígado, si no se detectan y tratan de forma oportuna.

“La hepatitis es una enfermedad donde literalmente se inflama el hígado. Hay bastantes causas, de hecho puede existir causas de tipo metabólicas, pero las que más vemos son por enfermedad infectocontagiosa, por los virus de la hepatitis. Entonces tenemos por ejemplo el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis E, los cuales se transmiten principalmente por heces, por comida contaminada, y también tenemos otros como el de la hepatitis B, el cual es principalmente de transmisión de tipo sexual”, explicó el Dr.

Síntomas de alerta

Las personas deben acudir a un centro médico si presentan:

Fiebre.

Dolor abdominal.

Pérdida de apetito.

Cansancio intenso.

Dolor en las articulaciones.

Orina oscura.

Coloración amarilla en la piel y los ojos.

Heces pálidas o blanquecinas.

Imagen con fines ilustrativos.

Recomendaciones para prevenir la hepatitis

Los especialistas recomiendan:

Mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en menores de edad y personas con factores de riesgo.

Consumir agua potable y alimentos preparados de forma segura.

Lavarse las manos con frecuencia.

Utilizar preservativo durante las relaciones sexuales.

No compartir cepillos de dientes, rasuradoras, agujas o jeringas.

Acudir únicamente a establecimientos autorizados para tatuajes, perforaciones o procedimientos estéticos.

Buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma compatible con hepatitis.

El llamado se da en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, con el objetivo de promover la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.