La Administración de la Resolución de la Financiera Desyfin informó que un total de 1.123 personas no se acreditaron en el proceso para recibir los fondos garantizados, que cubre un máximo de ¢6 millones.

Al igual que los excedentes del 75,58% que se lograron recuperar por medio de la venta de cartera crediticia, activos, cobros de la cartera y la gestión de las inversiones realizadas.

“Se logró con el Banco Popular la apertura de cuentas únicas en la cual la persona va con su identificación, se presenta en ventanilla y puede hacer un retiro de esos recursos que tenían depositados. Todavía no hemos anunciado la dinámica porque está todavía en proceso la gestión”, indicó Rodolfo González, resolutor adjunto de la financiera.

Por medio de las gestiones de la Resolución, se lograron recuperar más de ¢99 mil millones para los depositantes afectados. De estos el 74%, que son 2.989 personas, recuperaron el 100% de su dinero.

Mientras que el restante 26%, más de mil personas, recibieron el depósito garantizado más el 75% del excedente.

Marianne Kött, resolutora, reconoció que requieren de una estrategia, que se anunciará en el futuro, para alcanzar a las personas que no se acercaron en el proceso inicial para el retorno de los fondos.

“Hay personas que no se han acercado en este tiempo ¿por qué lo harían hasta este momento? Bueno, pueden ser casos de personas fallecidas o demás, entonces llegado el momento se va a explicar cuál va a ser la dinámica para que el público esté debidamente informado y se puedan acercar a las diferentes oficinas de Banco Popular para acreditarse y hacer el trámite respectivo”, agregó.

Como parte del cierre de la resolución de la entidad financiera, se constituyó un fideicomiso con un valor de $126,75 millones, cuyo fiduciario sería Banco Improsa. La herramienta permitirá la transición ordenada al proceso concursal.