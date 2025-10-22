Más de la mitad de los votantes siguen indecisos: nuevos resultados del CIEP

Según la primera encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) tras la convocatoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el 55% de las personas decididas a votar aún no tiene una candidatura definida.

Este amplio grupo de indecisos se convierte en el factor clave de una contienda en la que la candidata oficialista, Laura Fernández, lidera con un 25% de apoyo, pero todavía lejos del 40% necesario para ganar en primera ronda.

Le sigue Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 7%, mientras que Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Ariel Robles (Frente Amplio) empatan con 3%.

El resto de los aspirantes obtiene porcentajes por debajo del margen de error del estudio (2,7 puntos).

El estudio revela además un declive de Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, quien pasó a recibir apenas un 0,6% de apoyo tras las recientes denuncias por presunto abuso sexual contra menores y su negativa a renunciar a la inmunidad.

También perfila a las personas indecisas: en su mayoría mujeres, jóvenes, con bajo nivel educativo, residentes principalmente en Limón, y con opiniones divididas respecto al liderazgo del presidente Rodrigo Chaves, cuya popularidad aumentó de 52% a 63% en el último mes y medio.

En contraste, el apoyo a Fernández proviene sobre todo de hombres adultos, con educación secundaria, simpatizantes de Chaves y habitantes de Puntarenas.

A nivel general, la encuesta refleja una mezcla de “esperanza” (62%) y “preocupación” (56%) entre la ciudadanía, además de un 38% de alto interés electoral.