La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) busca reducir el rezago en la atención de mamografías en la Región Brunca, donde actualmente 9.126 mujeres permanecen en lista de espera con un tiempo promedio de 162 días para obtener una cita.

Tras recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes, las autoridades regionales de la CCSS informaron que desde agosto y durante 10 semanas se ejecutará una jornada especial que permitirá realizar 1.630 mamografías de tamizaje en el Área de Salud de Buenos Aires. Esta estrategia se desarrolla mediante la Alianza Alsalus y se proyecta extender en un futuro a comunidades como Golfito y San Vito.

Actualmente, la región dispone únicamente de 2 mamógrafos en funcionamiento: uno en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, y otro en el Hospital de Ciudad Neily, que inició operaciones el 16 de junio del 2025.

El mamógrafo del Hospital Tomás Casas, en Osa, se encuentra fuera de servicio, aunque se prevé la compra de un nuevo equipo valorado en ¢153.700.000 millones, financiado por la Municipalidad de Osa. Las autoridades esperan que entre en operación en diciembre de este año.

La Defensoría manifestó su preocupación porque la institución aún no separa en la lista de espera a las pacientes que requieren el estudio por primera vez de aquellas que necesitan un control de seguimiento, lo que dificulta la priorización de casos.

Mientras tanto, las autoridades regionales aseguraron que continuarán con la programación de citas en Pérez Zeledón y Ciudad Neily, tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias, mientras se resuelve la situación del mamógrafo en Osa.

La CCSS insistió en que el objetivo es atender la mayor cantidad de mujeres posibles en la Región Brunca y reducir los tiempos de espera, que afectan la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres en el país.