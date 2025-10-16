Más de 85 mil estudiantes dejaron las aulas entre 2021 y 2024

El abandono estudiantil ha aumentado de forma considerable entre 2021 y 2024, según las estadísticas de la plataforma ministerial “Saber” del Ministerio de Educación Pública (MEP).

De acuerdo con los datos, en 2021 se registraron 18.196 estudiantes fuera del sistema educativo; en 2022 y 2023, las cifras fueron de 22.763 y 23.750, respectivamente, y para 2024 alcanzó los 21.066. En total, 85.750 estudiantes abandonaron las aulas en tan solo cuatro años.

Asimismo, el ministerio también compartió la tasa de reincorporación para cada año: en 2022 se recuperaron 4.750 estudiantes, mientras que en 2023 y 2024 la cifra aumentó a 6.491 y 6.833, respectivamente.

En los años analizados, el porcentaje de exclusión promedia un 2%.

Las poblaciones que están registradas en los datos de “Saber”, corresponden a educación preescolar, I y II Ciclos de Educación General Básica, III Ciclo Educación General Básica y Educación Diversificada, Educación Técnica, Educación de Personas Jóvenes y Adultas y Educación Especial.

Cada año, miles de estudiantes abandonan las aulas y, con ello, su derecho a la educación, tal como lo establece la Ley Fundamental de Educación en su artículo 1: “Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada”.

Asimismo, el artículo 78 de la Constitución Política dispone que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la nación.

¿Por qué se da la exclusión?

Más información proporcionada a Diario Extra detallan los factores de deserción estudiantil en 2024. Ese año, un total de 31.458 estudiantes estuvieron en riesgo de exclusión, siendo el principal motivo el desempeño educativo, que afectó a 18.729 estudiantes.

Otros factores identificados incluyen la convivencia educativa (3.211 estudiantes), la condición económica (5.055), la condición familiar (2.064), la condición de acceso (1.031), la condición cultural (798), la condición de salud (359) y la condición de riesgo social, que registró la menor incidencia con 211 estudiantes.

Este medio también cuenta con datos de 2014 a 2020; sin embargo, según explicaron fuentes del MEP, solo se dispone de información de exclusión correspondiente a medio año.

De acuerdo con esta información, en 2014 había 41.500 estudiantes fuera de las aulas, mientras que para 2020 la cifra se redujo a 8.022, lo que representa una disminución del 81%.

El ministerio aclaró que en ese período no se contó con un censo completo de la población estudiantil, por lo que los datos provienen únicamente del Departamento de Análisis Estadístico y esto no permite una comparación directa con los registros más recientes.

Protocolos

La cartera mencionó que la Unidad de Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE) cuenta con protocolos específicos para promover la permanencia y reincorporación de estudiantes que han abandonado el sistema educativo.

Entre ellos mencionan las pautas generales para el abordaje integral de la exclusión educativa, que orientan la detección temprana y atención de los factores de riesgo.

Además, el protocolo para la promoción de la permanencia estudiantil busca garantizar el acompañamiento y seguimiento de los alumnos durante su trayectoria educativa, mientras que el protocolo para la reincorporación establece la ruta para que las personas que dejaron sus estudios puedan retomar y concluir su formación, restituyendo así su derecho a la educación.

Factor psicológico

Por su parte, en entrevista con este medio, la psicóloga y especialista en prevención de las violencias, Ingrid Naranjo, explicó que las condiciones psicológicas y emocionales que podrían estar asociadas al abandono escolar están vinculadas a una serie de emociones y factores personales.

“Los factores emocionales relacionados con la falta de atención, de vínculo, de motivación o de interés por permanecer en el entorno educativo son los que más influyen cuando un estudiante decide abandonar las aulas. No hay motivación, no se sienten parte, no perciben apoyo ni afecto, y eso pesa mucho a la hora de tomar la decisión de dejar los estudios”, explicó Naranjo.

Por último, comentó que el principal reto para mantener a los estudiantes en el sistema educativo radica en convertir las instituciones en espacios atractivos, seguros y significativos, donde se sientan parte de una comunidad que les motive a permanecer.