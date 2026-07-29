Más de 8 mil personas se quedarán sin agua este jueves

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará trabajos programados este jueves en el cantón de San Rafael de Heredia, los cuales afectarán a 8.064 personas.

De acuerdo con la empresa, se realizará el lavado de la planta potabilizadora de Río II, entre las 7:00 am y la 1:00 pm.

Las zonas afectadas son:

Los Ángeles: tanques Brasilia, calle Antiguo Hotel La Condesa, calle Naranjo, calle Murillo, calle Las Monjas, Policía Turística, Los Ángeles de San Rafael, calle EBAIS, Fábrica de Hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, Escuela Calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde, calle La Saca.

tanques Brasilia, calle Antiguo Hotel La Condesa, calle Naranjo, calle Murillo, calle Las Monjas, Policía Turística, Los Ángeles de San Rafael, calle EBAIS, Fábrica de Hongos, Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, Escuela Calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde, calle La Saca. San Rafael: calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda.

Según ESPH, la medida se realiza con el fin de garantizar la calidad del agua brindada en la zona, ya que las obras consisten en el lavado de los sistemas de suministro de la empresa.

Asimismo, indican que este tipo de trabajos se incrementa en la época lluviosa debido a que las zonas altas de este cantón se abastecen principalmente por fuentes superficiales (tomas de río), lo que provoca un mayor arrastre de sedimento durante esta época.

La información de estas suspensiones se encuentra disponible en el sitio web de la ESPH (www.esph-sa.com).