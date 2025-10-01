Al menos 7.133 personas viven en situación de calle en Costa Rica, según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con corte al 24 de setiembre.

Esta problemática golpea con mayor fuerza a la capital, pues la gran mayoría habita en San José. Los hombres resultan los más afectados, con cerca de 6.500 individuos viviendo esta realidad.

Ante esta crisis, el Ministerio de Salud diseñó junto con otras instituciones sociales un plan piloto de tres fases para atender a esta población. El proceso inicia con el reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El operador recibe la alerta, la canaliza y coordina la derivación según la condición detectada y las características sociales de la persona.

Luego, la institución competente interviene de acuerdo con su responsabilidad, ya sea en temas de salud, seguridad, bienestar social o integración comunitaria, con el fin de garantizar una atención integral.

“La población objetivo que vamos a priorizar son los protegidos por la Ley, es decir, personas con discapacidad, adultos mayores y menores de edad. Pero tenemos una gran responsabilidad porque el 67% de las personas en la calle tienen alguna adicción o dependencia a sustancias psicoactivas, y es ahí donde las instituciones deben responder”, subrayó Mary Munive, ministra de Salud.

El Procedimiento de Coordinación Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación de Calle se ejecutará junto con la Cruz Roja, Fuerza Pública y Policía Municipal, además de entidades de segunda respuesta como el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y el IMAS.

“Las estadísticas demuestran que sí existía articulación, pero ahora incorporamos elementos que no tenían respuesta. Aunque las instituciones trabajaban por aparte, no existía esa conexión. Ahora vamos a operar 24/7”, destacó Munive.

En cuanto a los grupos etarios, el más afectado corresponde a personas entre 40 y 64 años (3.907 casos), seguido del rango entre 19 y 39 años (2.548 casos). Después de San José, las provincias con más habitantes de calle son Alajuela, con 1.159, y Heredia, con 497 casos.