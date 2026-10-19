Más de 7 mil familias han recibido ayuda humanitaria por El Niño

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un total de 7.498 familias han recibido asistencia humanitaria en el Pacífico y el Caribe, con una inversión de ₡225 millones; esto debido a los efectos de El Niño que actualmente se perciben en el país y que, según las proyecciones, podrían empeorar hacia el cierre de año.

Así lo relató el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alejandro Picado, quien explicó que esta es parte de la respuesta que se ejecuta según la estrategia elaborada con base en fenómenos anteriores y las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“El comportamiento que hemos tenido del fenómeno de El Niño es el que veníamos esperando, la estrategia que preparamos se ha venido cumpliendo paulatinamente; el comportamiento ha sido el que nosotros ya teníamos predispuesto, una sequía meteorológica importante que hoy nos tienen en alerta naranja en lo que es el Pacífico Norte, en la zona de Guanacaste; y las fuertes lluvias que tuvimos en el Caribe, que también se podrían asociar a El Niño y que motivaron una declaratoria de emergencia nacional”, detalló Picado.

El jerarca señaló que las instituciones han puesto en marcha medidas para mitigar los efectos del fenómeno, entre ellas la coordinación con las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) para mejorar el aprovechamiento del agua y las acciones para apoyar a los sectores productivos afectados.

“Nosotros lo que le estamos llevando el pulso, primero que todo, a lo que nos dice el IMN. Y segundo, a esa línea muy puntual y específica de seguimiento y monitoreo de cada uno de los sectores: el sector agro, el sector pesquero, el sector agua y el sector energía”, señaló el presidente del CNE.

Alejandro Picado, presidente de la CNE: “Hay que decirles a las personas que se sumen, aporte, sean parte de la solución y no del problema y que tengan la confianza de que las instituciones estamos haciendo lo mejor que podemos para que los efectos sean los menos posibles”.

Autoridades no descartan elevar la alerta

Debido a que se prevé que El Niño empeore hacia el fin de año, las autoridades analizan la posibilidad de una eventual declaratoria de alerta roja, lo cual dependerá de los reportes a nivel nacional.

“Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos por la alerta naranja. Dependerá de los daños y las pérdidas que vayamos teniendo y los reportes de las diferentes instituciones”, indicó el jerarca.

El IMN además reportó temperaturas oceánicas extraordinarias; Karina Hernández, meteoróloga y coordinadora del Pronóstico Estacional, explicó que septiembre rompió récords con respecto a la temperatura superficial del mar, pues fue la más alta desde 1950, esto por El Niño.

El Niño podría mantenerse hasta julio de 2027

El IMN prevé que el fenómeno continúe al menos hasta julio de 2027, aunque esto no significa que vaya a terminar en ese momento, según detalló Hernández, pues representa que en las proyecciones “podemos ver hasta julio 2027, no más allá”.

Para el cierre de octubre se pronostican lluvias entre 40% y 60% por debajo de lo normal, según la región, junto con temperaturas más cálidas.

Según el IMN, en el Pacífico Norte podrían ubicarse temperaturas de hasta 2 °C por encima del promedio, esto sumado a que la época seca comenzaría a inicios de noviembre en el Pacífico Norte y el Valle Central, y a mediados de mes en el Pacífico Central y Sur.

“Lo importante aquí es como El Niño ya se encuentra con valores fuertes en 2026, y alcanzará su máximo a finales e inicio del próximo año para después empezar ese descenso a fuerte, moderado y débil”, explicó la vocera del IMN.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, la zona norte y el Caribe tendrían lluvias deficitarias; para fin de año dicho déficit podría rondar el 20%, mientras que en enero se acercaría a condiciones normales, aunque con hasta 10% menos lluvia de lo habitual.