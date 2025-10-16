Más de 7 mil adultos mayores denunciaron delitos este año

El Ministerio Público reportó un aumento sostenido en las denuncias por delitos cometidos contra personas adultas mayores, principalmente de carácter patrimonial.

Según datos revelados, al corte de agosto de 2025 se habían presentado más de 7.000 denuncias, lo que mantiene la tendencia al alza observada en los últimos tres años. La fiscal adjunta Martha Brenes, encargada de coordinar las fiscalías que atienden a población vulnerable, explicó que el hurto, el robo y las estafas en sus distintas modalidades concentran la mayoría de los casos, mientras que los abusos psicológicos, físicos y el abandono siguen siendo delitos con una “cifra negra” considerable por su escasa denuncia.

En 2023 el Ministerio Público registró cerca de 7.900 denuncias, cifra que aumentó a 8.458 en 2024, lo que representa más de 500 nuevos casos en un año. Las autoridades prevén que 2025 cierre con un número aún mayor.

“Estamos frente a una población en crecimiento que debemos visibilizar y proteger. El Estado tiene obligaciones legales nacionales e internacionales con las víctimas adultas mayores”, subrayó la fiscal.

Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad de esta población destacan el deterioro físico o cognitivo, la dependencia económica o emocional de sus agresores, el aislamiento social y el desconocimiento de sus derechos y canales de denuncia.

El Ministerio Público recordó que cualquier persona puede reportar un posible delito contra una persona adulta mayor ante la Fuerza Pública, el OIJ o en cualquier fiscalía del país, incluso de manera anónima. Asimismo, instó a las comunidades y familias a fortalecer la prevención y sensibilización social, dado que muchos casos de maltrato o abandono se originan en el entorno más cercano de las víctimas.