Más de 7.000 funcionarios vigilarán Semana Santa

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Más de 7.000 funcionarios de distintas instituciones participarán en el operativo de seguridad que se desplegará en todo el país durante la Semana Santa 2026, según informaron autoridades del Gobierno durante una conferencia de prensa.

El anuncio lo realizaron representantes del Ministerio de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y cuerpos de primera respuesta, quienes detallaron las acciones interinstitucionales que se implementarán para atender emergencias y prevenir incidentes durante los días de mayor movilización de personas.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, explicó que el objetivo es resguardar la vida e integridad de ciudadanos y visitantes, en un periodo en el que históricamente aumenta la accidentabilidad.

“El disfrute con responsabilidad es esencial. Muchos de los accidentes que se presentan durante la Semana Santa pudieron haberse prevenido”, señaló el jerarca, quien pidió a la población practicar el autocuido y la autopreservación, especialmente durante actividades recreativas y desplazamientos por carretera.

Zamora también insistió en reforzar la vigilancia sobre menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad, para evitar situaciones de riesgo durante los días de descanso.

Llamado a la prevención

Durante la actividad, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades y reforzar las medidas de prevención al visitar sitios turísticos.

Picado recordó que durante la Semana Santa miles de funcionarios estarán trabajando en los operativos de atención de emergencias, por lo que también hizo un reconocimiento a quienes brindarán servicio durante esos días.

Desde la CNE señalaron que existen más de 2.000 rótulos preventivos instalados en playas, volcanes y otros sitios turísticos, con información dirigida a visitantes para reducir riesgos.

El jerarca también advirtió sobre lugares donde se han registrado incidentes en el pasado, como Quebrada Gata y otros sectores turísticos, donde las autoridades han reportado la pérdida de vidas humanas, por lo que pidió no ingresar a zonas donde está prohibido el acceso.

Asimismo, instó a las personas que visiten destinos turísticos a atender las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta y, en caso de emergencia, comunicarse inmediatamente con el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Sistema 9-1-1 refuerza operación

Por su parte, el Sistema de Emergencias 9-1-1 confirmó que mantendrá su servicio las 24 horas del día durante toda la Semana Santa y que activó equipos de refuerzo en coordinación con las instituciones de primera respuesta.

Según indicaron, el procedimiento de atención de emergencias se mantiene igual que en condiciones normales, con la supervisión del sistema 9-1-1 que coordina los incidentes reportados con las distintas instituciones.

Un análisis de emergencias entre 2023 y 2025 evidencia incrementos en incidentes como incendios, accidentes acuáticos y hechos asociados a conductas de riesgo, entre ellos riñas, conducción temeraria, manejo bajo efectos del alcohol y vuelcos, algunos con aumentos estadísticos de hasta un 200%. Estas situaciones se relacionan con actividades recreativas, desplazamientos masivos y mayor exposición a factores de riesgo, lo que exige una operación especializada y coordinación interinstitucional en tiempo real.

En contraste, otros incidentes propios de la dinámica urbana, como choques sin heridos, denuncias generales o algunos problemas respiratorios, tienden a disminuir durante estos días.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para utilizar el número de emergencias de forma responsable, ya que las llamadas falsas afectan la atención de situaciones reales.

El operativo contará con la participación de Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Policía Turística, Policía de Fronteras, Policía Fiscal, Bomberos, Cruz Roja, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Policía de Migración, entre otros cuerpos de respuesta.