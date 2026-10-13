Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un total de 67.776 estudiantes de Primaria de 3.772 escuelas diurnas y nocturnas del país realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura entre este martes 13 y el viernes 16 de octubre.

Las evaluaciones abarcan cuatro materias:

Estudios Sociales

Matemáticas

Español

Ciencias

Cada prueba consta de 60 ítems y tiene una duración de tres horas, aunque quienes tengan aprobado el apoyo de tiempo adicional dispondrán de una hora más.

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), 66.904 estudiantes realizarán las pruebas en horario diurno y 877 en horario nocturno.

Las pruebas definen el 40% de la nota final

El calendario establece que este martes se evaluará Estudios Sociales; el miércoles 14, Matemáticas; el jueves 15, Español; y el viernes 16, Ciencias.

Los resultados de estas pruebas representan el 40% de la nota final de cada estudiante. El 60% restante corresponde al trabajo realizado durante el curso lectivo, conocido como nota de presentación.

Al tratarse de evaluaciones sumativas, sus resultados tienen efectos en la promoción y certificación de los estudiantes que concluyen la primaria.

Apoyos para los estudiantes

La aplicación se realizará en formato digital o físico, según corresponda. Para esta convocatoria, el MEP coordinó 21.140 apoyos educativos que fueron tramitados y aprobados previamente con los centros educativos.

Entre las medidas se encuentran pruebas en braille, acompañamiento de un tutor especializado y aplicación en un aula aparte, de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

Por otra parte, si una situación justificada impide que un estudiante se presente el día asignado, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta (REAC) establece las condiciones para justificar la ausencia y, cuando corresponda, realizar la prueba durante el período de reprogramación.

El MEP también puso a disposición materiales de práctica para que estudiantes, familias y docentes conozcan el tipo de preguntas que incluyen las evaluaciones. Los recursos se pueden consultar en este enlace.