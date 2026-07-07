La Alianza por su Salud (Alsalus) anunció la visita de una de sus unidades móviles de mamografía a la comunidad de Horquetas de Sarapiquí, con el objetivo de facilitar el acceso a mamografías digitales de alta calidad gratuitas para las mujeres de la zona.

Con esta iniciativa se pretende beneficiar a más de 660 mujeres cuyas edades vayan de los 40 y los 75 años, que nunca se hayan realizado una mamografía o que tengan más de dos años desde la última vez.

El periodo de atención será del 14 de julio al 7 de agosto de 2026 y la móvil estará ubicada en el Área de Salud de Horquetas.

Durante este tiempo se brindará el tamizaje para la detección temprana del cáncer de mama a mujeres aseguradas y no aseguradas que residan en la comunidad.

Inscripción

Las mujeres interesadas pueden realizar la inscripción de manera presencial en el servicio de REDES del Área de Salud Horquetas con la encargada Leda Masís Núñez, al teléfono 2764-4115 ext. 26501049 o al correo [email protected].

Alsalus recomienda que, para el día de la cita, no se coloquen cremas, talcos ni desodorante.