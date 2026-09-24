Más de 557 mil niños y adolescentes viven en pobreza en el país

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un total de 557.193 niños y adolescentes se encuentran en condición de pobreza básica o extrema, según datos de 2024 del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), incluidos en un estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

La cifra representa el 68,8% de los 810.394 menores de edad evaluados por Sinirube. Es decir, casi siete de cada diez personas de ese grupo estaban registradas en alguna condición de pobreza.

Los resultados forman parte de la investigación La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, que analiza las condiciones de vida de la población menor de edad y los desafíos que enfrenta en ámbitos como educación, salud, vivienda y protección.

De acuerdo con los registros utilizados en el estudio, 290.026 menores se encontraban en pobreza extrema, equivalentes al 35,8% de los evaluados.

Otros 267.167 estaban en pobreza básica, un 33%, mientras que 253.201 fueron clasificados como no pobres.

Más de 371 mil niños de hasta 12 años están en pobreza.

Entre los niños de 0 a 12 años, se registraron 371.610 en condición de pobreza: 200.236 en pobreza extrema y 171.374 en pobreza básica.

En el grupo de adolescentes de 13 a 17 años, la cifra alcanzó los 185.583. De ellos, 89.790 estaban en pobreza extrema y 95.793 en pobreza básica.

El estudio de Conare también señala que las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia varían entre territorios.