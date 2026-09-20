Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Más de 50 sismos sacudieron las cercanías del volcán Irazú este domingo 20 de setiembre, según reportó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

El enjambre sísmico se dio entre las 6:30 de la mañana y las 11:00 de la mañana, indicó Marino Protti, sismólogo de la entidad.

Los movimientos tuvieron magnitud de entre 2 y 3, agregó Protti.

Los sismos se concentraron en las cercanías de comunidades como Llano Grande, Tierra Blanca y San Juan de Chicuá. Al menos tres de los movimientos fueron percibidos por habitantes de la zona.

Actividad relacionada con una falla tectónica

Protti señaló que este tipo de actividad ya se ha presentado anteriormente en el macizo del Irazú. Los eventos registrados siguen una orientación de noroeste a sureste, característica que está siendo analizada por los especialistas.

El experto también recordó que en esta misma zona se han producido enjambres sísmicos en el pasado, incluyendo uno ocurrido después del terremoto del Valle de la Estrella de 1991.

El OVSICORI mantiene el monitoreo de la zona para determinar cómo evoluciona la actividad sísmica durante las próximas horas.