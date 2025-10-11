Hoy un total de 48.916 aspirantes realizarán la Prueba de Aptitud Académica (PAA), requisito clave para ingresar a las universidades estatales del país, en este caso será a la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA).

Esta prueba tendrá cambios importantes, pues ambas universidades aplicarán por primera vez su prueba de admisión en un solo fin de semana, con el fin de reforzar la seguridad del examen, evitar filtraciones y optimizar los recursos institucionales.

Asimismo, el examen tendrá un cambio en cuanto a la cantidad de ítems, pues pasará de 50 a 45, para lo cual se dispondrá de una hora y 50 minutos, es decir, el aspirante tendrá en promedio dos minutos con 27 segundos por pregunta.

En total, 2.900 funcionarios de ambas universidades participarán en la logística en todo el país.

Según indicó a Diario Extra el rector de la UCR, Carlos Araya, dijo que esta prueba medirá habilidades lógico-matemáticas y de razonamiento, por lo que la tranquilidad es el primer paso.

“La prueba debe realizarse con mucha calma y tranquilidad. Por favor, lleguen temprano, ya que un atraso puede generar nerviosismo. Ustedes ya conocen la sede y la hora que les corresponde. Esta evaluación no mide conocimientos, sino aptitudes, y busca determinar quiénes son los más aptos para ingresar”, subrayó Araya.

El examen se desarrollará los días sábado 11 y domingo 12 de octubre, con cinco horarios distribuidos a lo largo del fin de semana. Serán tres el sábado (8:00 a.m., 11:30 a.m. y 4:00 p.m.) y dos el domingo (8:00 a.m. y 11:30 a.m.).

Diario Extra conversó con Karen Calvo, coordinadora académica de la PAA de la UCR, quien brindó recomendaciones claves para realizar con mayor tranquilidad esta prueba. Léalos a continuación.