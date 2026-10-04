Más de 48 mil estudiantes iniciaron proceso de admisión a la UCR

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Más de 48.000 estudiantes iniciaron este fin de semana la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), como parte del proceso de admisión para ingresar a la institución en 2027.

En total, 48.249 personas están inscritas para realizar el examen, que se aplica en distintas regiones del país mediante más de 300 centros habilitados por la universidad.

Los lugares de aplicación incluyen comunidades con alta concentración de estudiantes, así como zonas alejadas o de difícil acceso.

¿Qué deben revisar antes?

Quienes todavía tienen pendiente la aplicación pueden verificar con anticipación el lugar y la hora asignados para realizar la PAA, así como consultar los materiales oficiales disponibles en la Oficina de Registro e Información (ORI).

La UCR también recomienda leer el instructivo de admisión antes de acudir al centro de aplicación, donde se detallan las disposiciones que deben seguir los aspirantes durante el proceso.

Además, es importante llevar un documento de identidad vigente y en buenas condiciones, pues será solicitado para poder realizar el examen.

Resultados

Las notas de admisión estarán disponibles el 16 de noviembre de 2026, al final del día, mediante el sitio de consultas de la universidad.

Posteriormente, en diciembre, se realizará el concurso de ingreso a carrera y recinto para estudiantes de primer ingreso.