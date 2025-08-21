A mes y medio de que cierre el padrón electoral, 43.835 jóvenes todavía no han solicitado su cédula de identidad y, de no hacerlo antes del próximo 30 de setiembre, no podrán votar en las elecciones nacionales del 1º de febrero de 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó que el trámite puede realizarse en la sede central, en cualquiera de sus 32 oficinas regionales o en los consulados para quienes residan en el extranjero.

En todos los casos, la cédula se entregará el día del cumpleaños, cuando la persona alcance la mayoría de edad, y con ello quedará automáticamente incorporada al padrón electoral.

Foto: Raquel Vargas.

Según la Unidad de Estadística del TSE, entre el 5 de febrero de 2006 y el 1º de febrero de 2008 nacieron 144.888 costarricenses que integran la generación de nuevos electores. A ellos se suman 11.148 personas naturalizadas entre 2023 y 2025, para un total de 156.036 potenciales votantes debutantes.

Del total, aún faltan por empadronarse 22.366 hombres y 21.469 mujeres. La mayoría corresponde a jóvenes de 17 años (84,3%), mientras que un 12,1% ya cumplió los 18, un 3,4% tiene 19 años y el 0,2% corresponde a naturalizados.

Las comunidades con más rezago en este trámite son San José centro, Cartago, Alajuela, Limón, Liberia, San Carlos, Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, Pococí y Grecia, entre otras. En el grupo pendiente también figuran 62 personas naturalizadas.

Imagen con fines ilustrativos.

El TSE advirtió que en las elecciones de 2022, un total de 27.150 nuevos votantes quedaron fuera del padrón por no gestionar a tiempo su documento. Por eso, insiste en que la fecha límite para solicitar la cédula es el 30 de setiembre.

Al 31 de julio, el padrón electoral estaba conformado por 3.717.152 personas (1.873.584 mujeres y 1.843.568 hombres).