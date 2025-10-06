Durante el curso lectivo 2024, 31.458 estudiantes abandonaron las aulas, de los cuales 18.729 lo hicieron por razones vinculadas al desempeño académico.

Según la plataforma “Saber” del Ministerio de Educación Pública (MEP), los principales factores de exclusión se concentran en causas internas, siendo el rendimiento académico el más determinante, con una incidencia del 59,54%.

En contraste, la condición de riesgo social representa el menor porcentaje, con apenas 0,67% de los casos.

Además, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan que en 2023 Costa Rica experimentó un aumento del 142% en la cantidad de adolescentes de entre 15 y 17 años fuera del sistema educativo, según la Encuesta Nacional de Hogares.

En el curso lectivo del 2024, según datos de la propia cartera, se matricularon alrededor de 1.120.800 estudiantes en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

De ese total, 134.992 estudiantes corresponden a preescolar, 462.144 a primaria, 477.974 a secundaria, 14.774 a Educación Especial y 30.916 a Educación para el Trabajo. Señaladas estas cifras, un 3% de la población estudiantil quedó excluida.

Entre otras causas de abandono, los datos del MEP indican que 3.211 estudiantes dejaron las aulas por problemas de convivencia, 5.055 por motivos económicos y 2.064 por razones familiares.

A esto se suman 1.031 casos por dificultades de acceso, 798 por factores culturales, 359 por temas de salud y 221 por situaciones de riesgo social.

¿Qué hace el MEP?

La Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE) informó que trabaja desde 2018 en estrategias para reducir la exclusión escolar.

“Gran parte de ese esfuerzo se concretó con la creación de la UPRE, que desarrolla la estrategia ‘Construyendo puentes y sinergias: una nueva forma de conocer y promover la permanencia estudiantil’”, explicó la institución.

La funcionaria explicó a este medio que se implementa una estrategia para reducir la exclusión educativa mediante la priorización de centros con mayor riesgo, el diseño de estrategias contextualizadas y la promoción de protocolos de actuación.

Entre estos protocolos se incluyen pautas para la detección y atención temprana de factores de riesgo, la promoción de la permanencia estudiantil y la reincorporación de quienes han abandonado el sistema, con el fin de garantizar trayectorias educativas completas.

Además, impulsa la conformación de Equipos para la Permanencia tanto a nivel regional (ERP) como en cada centro educativo (EPI), responsables de diseñar y ejecutar acciones adaptadas a su contexto.

La estrategia también se apoya en herramientas tecnológicas y de coordinación. La plataforma “Saber” permite dar trazabilidad al proceso educativo y registrar indicadores, mientras que el Sistema de Alerta Temprana (SAT) facilita la identificación y seguimiento preventivo de estudiantes en riesgo.

Criterio docente

En entrevista con Diario Extra, Osvaldo Granados, representante del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO), señaló que las causas del abandono escolar son múltiples y requieren un abordaje integral.

“Se trabaja mucho con alertas tempranas para identificar factores como el ausentismo, los conflictos interpersonales o el desinterés estudiantil. En algunos casos, los jóvenes expresan que ya no quieren asistir, y ahí se recurre a apoyos con el PANI, porque el padre de familia no puede tomar esa decisión por sí solo”, explicó.

Granados añadió que algunos estudiantes, especialmente adolescentes y adultos jóvenes, dejan las aulas para dedicarse a trabajar, por lo que se les orienta sobre cómo equilibrar ambas responsabilidades.

El especialista destacó que existen protocolos internos y regionales para monitorear la matrícula, especialmente después de vacaciones o periodos como Semana Santa, y así detectar factores económicos o motivacionales que puedan anticipar la deserción.

¿De qué trata la exclusión?

Se entiende como un fenómeno multidimensional, que no corresponde únicamente a decisiones individuales de la persona estudiante, si no que está condicionado por factores estructurales, sociales, económicos, institucionales y culturales que afectan las posibilidades de permanecer o reincorporarse al sistema educativo.