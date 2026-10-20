Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La audiencia preliminar de una causa por presunta estafa e intermediación financiera ilegal comenzó este lunes con más de 300 personas ofendidas que esperan respuestas sobre el dinero que entregaron en inversiones.

El proceso busca determinar si la acusación del grupo de afectados debe avanzar a juicio.

La investigación se relaciona con un grupo financiero que habría ofrecido altos rendimientos económicos a quienes invirtieran su dinero.

Carlos Cartín, abogado de los afectados, explicó que el caso inicialmente se investigó por una posible legitimación de capitales, pero posteriormente la acusación cambió.

“Actualmente, la acusación presentada es por los delitos de estafa en modalidad de delito continuado y el delito de intermediación financiera ilegal”, señaló.

Debido a la cantidad de personas involucradas, se habilitaron dos salas de los tribunales de justicia para atender la audiencia.

El expediente incluye querellas, acciones civiles y la acusación del Ministerio Público, además de una ampliación.

Prometían ganancias de hasta un 20 %

El esquema habría ofrecido rendimientos de hasta un 20 % mensual y comisiones por incorporar nuevos participantes.

Sin embargo, a finales de 2021, la actividad habría colapsado. Los afectados denunciaron que dejaron de recibir los intereses prometidos y no lograron recuperar el dinero invertido.

Durante la audiencia, las partes esperan conocer si las defensas presentan propuestas para resolver el conflicto mediante alguna medida alternativa.

“Si evidentemente se pudiera llegar a alguna medida alternativa, pues sería lo más satisfactorio para los ofendidos y acabar este proceso para todas las partes”, manifestó Cartín.

Si no se alcanza un acuerdo entre las partes, el procedimiento continuará según lo establecido legalmente.

Las sesiones están programadas hasta el 11 de noviembre, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

La extensión responde a la cantidad de personas involucradas y a las gestiones judiciales pendientes.

Al concluir esta etapa, el tribunal deberá determinar si existen fundamentos para elevar la causa a juicio, en el que se analizarían las pruebas y las responsabilidades penales correspondientes.

Será el próximo 21 de octubre cuando todas las partes deban presentarse nuevamente ante los tribunales del II Circuito Judicial, en Goicoechea, a partir de la 1:30 p. m., para tratar de alcanzar un acuerdo definitivo.

El juez fue enfático en que, si para el próximo miércoles no había un punto de acuerdo, la audiencia seguiría su curso normal, con la participación de centenares de personas afectadas y sus representaciones legales.