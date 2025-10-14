Entre enero y setiembre de este 2025, la Policía de Tránsito sancionó a 3.186 conductores por conducir a velocidades superiores a las permitidas, según datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

De estos, 181 personas fueron sorprendidas viajando a más de 120 km/h, lo que representa la infracción más grave. Cada uno recibió una multa de ¢364.000 y la acumulación de 6 puntos en la licencia, lo que los obliga a realizar y aprobar un curso de reeducación vial para renovar su documento.

A setiembre, 161 personas han perdido la vida en carretera por esta causa, que por cuarto año consecutivo se perfila como la más mortal en el país.

Foto: Raquel Vargas.

“Con esta cifra, será el cuarto año consecutivo en el que el abuso de la velocidad se corone como la conducta que más muertos y tristeza genera en las carreteras. Entender que tras cada fallecido hay una historia de vida, una familia doliente, debería ser un punto de partida para reflexionar sobre esta conducta claramente temeraria”, señaló Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

Velocidad frente a escuelas y hospitales

Las autoridades también reportaron 91 casos de conductores que excedieron el límite de velocidad en zonas escolares o frente a hospitales, incluso con presencia de estudiantes.

Cada infracción fue sancionada con ¢123.000.

Multas más comunes

575 conductores fueron sorprendidos excediendo el límite en al menos 40 km/h , con una multa de ¢246.000 y 4 puntos en la licencia.



fueron sorprendidos excediendo el límite en al menos , con una multa de y en la licencia. 1.045 personas conducían a más de 30 km/h sobre el límite permitido.



conducían a sobre el límite permitido. 1.294 infractores fueron multados por sobrepasar el límite en 20 km/h, con una sanción de ¢61.000.



Además, la Policía de Tránsito destacó 1.249 sanciones por invadir el carril contrario y 280 por adelantar en curvas o puentes, ambas conductas relacionadas con la imprudencia al volante y sancionadas con ¢364.000 y 6 puntos en la licencia.

En total, 97 personas han muerto este año por invasión de carril, la segunda causa de muertes en carretera.