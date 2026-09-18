Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La recuperación del bosque tropical seco costero en Guanacaste avanza mediante la producción y siembra de especies nativas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal, donde se desarrollan acciones de restauración ecológica en cerca de 40 hectáreas de bosque y manglar.

Como parte de estos esfuerzos, desde 2023 el vivero forestal ubicado dentro de Reserva Conchal ha producido 3.367 árboles forestales y frutales de especies nativas, destinados a proyectos de restauración y conservación.

Foto: cortesía Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal.

Las labores incluyen la recolección de semillas, reproducción de plantas en vivero y posterior donación de árboles para iniciativas enfocadas en recuperar la cobertura vegetal y fortalecer la biodiversidad de la zona.

El refugio fue creado el 18 de septiembre de 2009 con el objetivo de proteger una muestra representativa del bosque tropical seco costero, considerado uno de los ecosistemas más amenazados del país. El área forma parte del Corredor Biológico Marino Costero Baulas-Conchal, lo que permite mantener la conexión entre distintos ecosistemas y facilitar el desplazamiento de especies.

Foto: cortesía Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal.

La recuperación de la vegetación también beneficia directamente a la fauna silvestre que habita en el sector. Entre las especies que encuentran alimento y refugio en este territorio están los monos congo, venados cola blanca, aves residentes y migratorias, reptiles y pequeños mamíferos.

El área protegida también cuenta con un manglar, ecosistema que sirve como refugio para especies terrestres y marinas y que, además, contribuye a reducir la erosión de la costa y mantener el equilibrio ambiental.

Foto: cortesía Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal.

“La conservación es un compromiso de largo plazo y sus resultados se construyen a partir de esfuerzos constantes. Cada ecosistema que logramos fortalecer representa mayores oportunidades para que las especies encuentren refugio, alimento y condiciones adecuadas para desarrollarse. Nuestro objetivo es que el bosque tropical seco y el manglar continúen siendo espacios vivos, funcionales y capaces de aportar valor ambiental para las futuras generaciones”, señaló Gabriela Meza, gerente de Sostenibilidad de Reserva Conchal.

Educación ambiental también forma parte del proyecto

Los esfuerzos de conservación también se extienden a las comunidades cercanas mediante el programa de educación ambiental Simbiosis, creado en 2017.

Desde entonces, más de 4.000 estudiantes de escuelas locales han participado en talleres y actividades relacionadas con biodiversidad, manglares, pasos de fauna, reforestación y conservación de especies nativas.

Foto: cortesía Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal.

Dentro de estas experiencias, los estudiantes también conocen cuatro especies de abejas nativas y la importancia que tienen para la polinización.

El vivero forestal es otro de los componentes de esta estrategia. El espacio produce plantas destinadas a proyectos de reforestación, restauración ecológica y paisajismo, y actualmente maneja más de 100 especies, con capacidad para albergar más de 50.000 plantas.

Foto: cortesía Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal.

Durante 2025, el vivero entregó aproximadamente 24.350 ejemplares para proyectos internos y de conservación. Además, utiliza compost elaborado a partir de residuos orgánicos, sistemas de riego automatizado alimentados con energía solar y productos biológicos para el control de plagas.

A 17 años de la creación del refugio, las acciones de restauración, producción de especies nativas y educación ambiental buscan mantener y recuperar los ecosistemas que forman parte de esta zona protegida de Guanacaste.