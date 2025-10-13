El informe semestral sobre métodos de pago del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detalla que, entre diciembre y julio del presenta año, se emitieron más de 295 mil tarjetas de crédito, lo que representa un crecimiento del 10,9%.

En total, la cantidad de ejemplares existentes en el país es superior a los 3 millones.

“Este informe analiza la evolución de las tarjetas de crédito y débito así como el uso de otros medios de pago con el fin de brindar información clara y útil que permita a los consumidores tomar deicisiones más informadas”, indicó Giannina Cordoba, directora de Investigaciones Económicas y Estudios de Mercado.

El saldo total de la deuda, es decir, el monto que deben los costarricenses por el uso del crédito es de ¢1,61 billones, mostrando una reducción producto de factores operativos y estacionales.

Además, el 63% del total de unidades las ofrecen tres entidades bancarios: el Banco Popular, BAC San José y el Banco Promerica.

En cuanto a las tarjetas de débito, la cifra se acerca a los 7 millones de ejemplares.