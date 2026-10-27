Más de 25 viviendas afectadas por inundaciones en Puntarenas

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Una severa marejada registrada durante la madrugada de este martes provocó el desbordamiento del estero en diversos sectores del cantón central de Puntarenas, anegando las carreteras, vehículos y más de 25 viviendas.

Entre las zonas más afectadas se encuentran el Barrio El Carmen, el centro de Puntarenas y la comunidad de 20 de Noviembre, en el distrito de Chacarita.

Asimismo, el agua permaneció acumulada durante varias horas en calles y alcanzó a vehículos estacionados en la vía pública, cubriendo en varios casos el nivel de las llantas.

Afortunadamente, no se registran personas heridas ni daños estructurales de consideración.

Para los pobladores costeros, el desbordamiento ocurrió de forma repentina. Marcela Umaña, vecina del sector, relató que a eso de las 2:40 a.m. se despertaron y vieron que el agua les llegaba más arriba de los tobillos.

Marcela Umaña, afectada.

La corriente del estero cruzó la vivienda desde el patio hasta la calle principal, anegando parques y vías aledañas situadas a más de 100 metros de distancia.

La familia debió colocar lavadoras y electrodomésticos sobre tarimas de madera para evitar que se dañaran.

Mareas de equinoccio y calentamiento marino

Omar Lizano, experto en oceanografía, explicó que las inundaciones responden a la convergencia de dos factores hidroclimáticos: las mareas de equinoccio de otoño y el impacto del fenómeno de El Niño.

Omar Lizano, oceanólogo.

Según el especialista, los informes técnicos señalan la presencia de marejadas con olas máximas de hasta 1.6 metros y períodos de 17 segundos. Los picos de marea alta más pronunciados se presentarán en la madrugada (entre 3:00 a.m. y 4:00 a.m.) y, en menor medida, durante la tarde (entre 3:00 p.m. y 4:00 p.m.).

Recomendaciones

Se prevé que las condiciones de mareas altas y riesgo de inundación en la costa del Pacífico permanezcan activas hasta el próximo sábado, con una paulatina normalización hacia el domingo. No obstante, los expertos advierten que la intensidad del fenómeno de El Niño persistirá hasta abril del próximo año, por lo que se mantendrá la posibilidad de inundaciones recurrentes ante futuras marejadas.

Las autoridades instan a la población de comunidades vulnerables a mantenerse vigilante ante nuevos repuntes de la marea y evitar el tránsito por sectores con acumulación de agua.

Con información del corresponsal Isaí Díaz.