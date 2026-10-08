Más de 200 policías investigados por vínculos con el narcotráfico

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El narcotráfico está infiltrado en la policía del Ministerio de Seguridad Pública, según declaraciones de la presidenta Laura Fernández.

La mandataria indicó en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno que hay más de 200 oficiales que están siendo investigados por supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

“Hay que limpiar a Costa Rica, lo he dicho una y mil veces, no queremos a narcotraficantes y a lavadores de dinero”, dijo.

Fernández ha sido enfática en que los funcionarios policiales deben ser investigados, e incluso los directores deben pasar pruebas de polígrafo.

Esto con la intención de evitar que el crimen organizado busque filtrar a personas dentro de los cuerpos policiales.