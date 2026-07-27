Más de 20 mil estudiantes harán examen de admisión del TEC

Un total de 20.841 personas realizarán el examen de admisión del Tecnológico de Costa Rica (TEC) como parte del Proceso de Admisión 2026-2027. La prueba se aplicará en 153 sedes distribuidas en todo el país durante el mes de agosto.

El 81,67% de las personas estudiantes provienen de colegios públicos y semipúblicos.

Las fechas ordinarias establecidas para la aplicación son los sábados 8, 22 y 29 de agosto, mientras que el domingo 20 de setiembre se efectuará una jornada extraordinaria dirigida a estudiantes con adecuación curricular y a quienes requieran salvaguarda religiosa.

La institución indicó que las sedes fueron asignadas procurando que las personas aspirantes puedan realizar el examen cerca de su lugar de residencia o del centro educativo de procedencia.

Más detalles

La aplicación del examen requerirá la participación de alrededor de 500 funcionarios y funcionarias del TEC en diferentes puntos del país.

Además, el pasado 21 de julio se realizó una aplicación anticipada en los territorios indígenas de Alto Guaymí y El Progreso de Conte Burica, en Punta Burica. Estas sedes fueron incluidas debido a las dificultades de acceso que enfrentan las personas estudiantes para trasladarse a otros lugares donde se aplica la prueba.

El examen de admisión está compuesto por 60 preguntas de razonamiento matemático y razonamiento verbal. Las personas aspirantes dispondrán de dos horas y treinta minutos para completarlo.

Herramientas para prepararse

Como parte del proceso, el TEC habilitó una práctica interactiva en línea para que las personas estudiantes puedan familiarizarse con el formato de la prueba. Asimismo, continuará distribuyendo materiales impresos en aquellas zonas donde el acceso a Internet es limitado.

Características de la práctica interactiva en línea:

Ejercicios con estrategias de resolución. Cada ejercicio incluye explicaciones detalladas.

Cada ejercicio incluye explicaciones detalladas. Representatividad de habilidades. Incluye ítems de cada una de las habilidades medidas en la PAA oficial.

Incluye ítems de cada una de las habilidades medidas en la PAA oficial. Criterios de calidad. Los ejercicios fueron seleccionados con los mismos criterios de calidad de la PAA.

Los ejercicios fueron seleccionados con los mismos criterios de calidad de la PAA. Retroalimentación inmediata. Valida las respuestas y presenta explicaciones al instante durante la práctica.

Para ingresar debe ser en el enlace adjunto e ingresar con el correo electrónico que registró en el Proceso de Admisión y una clave que podrá generar en el mismo sistema, utilizando a opción definida “Obtener código de acceso”. El código se enviará al mismo e-mail.