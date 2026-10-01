Más de 20 mil desempleados adicionales en el último año

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Más de 20 mil personas se sumaron a la población desempleada en Costa Rica durante el último año, al pasar a 157 mil personas en el trimestre junio-agosto de 2026, según los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El aumento fue estadísticamente significativo a nivel nacional y también entre los hombres, población que aumentó en 16 mil personas. Del total de personas desempleadas, 92 mil son hombres y 65 mil mujeres.

La tasa de desempleo se ubicó en 6,7%, mientras que entre los hombres alcanzó 6,4% y entre las mujeres 7,3%.

Sectores como la industria manufacturera, comunicación y la intermediación financiera son los que presentan la mayor disminución en el comparativo interanual.

El incremento del desempleo ocurrió mientras la cantidad de personas ocupadas se mantuvo sin una variación estadísticamente significativa. La población ocupada fue de 2,19 millones de personas, compuesta por 1,35 millones de hombres y 835 mil mujeres.

La tasa de ocupación fue de 50,8% a nivel nacional.

La fuerza de trabajo también permaneció sin cambios estadísticamente significativos y se estimó en 2,34 millones de personas. De ese total, 1,44 millones eran hombres y 901 mil mujeres. La tasa neta de participación fue de 54,4%.

El mercado laboral registró además 1,96 millones de personas fuera de la fuerza de trabajo. El 97,4% de las personas fuera de la fuerza laboral declararon no estar disponibles para trabajar, mientras que 46 mil indicaron estar disponibles con limitaciones y 6 mil se clasificaron como disponibles desalentadas.

Entre quienes no estaban disponibles para trabajar, las principales razones fueron obligaciones familiares, con 27,9%; limitaciones relacionadas con la edad, con 29,1%; razones personales como estudios o viajes programados, con 22%; y enfermedad o discapacidad, con 10,4%.

Informalidad y sectores

El empleo informal alcanzó a 790 mil personas, equivalente al 36,1% de la población ocupada. De ese total, 505 mil eran hombres y 285 mil mujeres.

Del total de personas ocupadas, 1,65 millones eran asalariadas, equivalentes al 75,3%, mientras 530 mil trabajaban como independientes y 10 mil se desempeñaban como auxiliares no remunerados.

El comercio y la reparación concentraron la mayor cantidad de personas ocupadas, con 395 mil trabajadores. Le siguieron enseñanza y salud, con 277 mil, y las actividades profesionales y administrativas de apoyo, con 212 mil.

En términos interanuales, el INEC registró aumentos estadísticamente significativos de 39 mil personas ocupadas en comercio y reparación, 19 mil en transporte y almacenamiento y 27 mil en enseñanza y salud.