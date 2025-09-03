La Municipalidad de Santa Ana, junto con la Agencia Nacional de Empleo y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), anunció la primera Feria de Empleo Inclusiva y Vocacional.
Esta se llevará a cabo este miércoles 3 de setiembre de 2025, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Casa Municipal de la Cultura, sede EMAI.
La feria tendrá un intérprete de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) para garantizar el acceso de la población sorda y se ofrecerán espacios de orientación vocacional.
El evento contará con la participación de más de 20 empresas, entre ellas:
- Walmart.
- PriceSmart.
- McDonald’s.
- Burger King.
- Domino’s.
- Papa Johns.
- El Lagar.
- Pequeño Mundo.
- Sarita.
- Juan Valdez Café.
- Rosti.
- The Hospitality Center Costa Rica.
- Entre otras.
Además, estarán presentes instituciones como la UNED, que ofrecerán información sobre programas académicos y cursos para mejorar la empleabilidad.
La organización destacó que el objetivo es brindar igualdad de oportunidades y fortalecer la inserción laboral inclusiva.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2582-7321, enviar un mensaje al 8947-5460, o escribir al correo mayra.prat@santaana.go.cr.