La Municipalidad de Santa Ana, junto con la Agencia Nacional de Empleo y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), anunció la primera Feria de Empleo Inclusiva y Vocacional.

Esta se llevará a cabo este miércoles 3 de setiembre de 2025, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Casa Municipal de la Cultura, sede EMAI.

La feria tendrá un intérprete de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) para garantizar el acceso de la población sorda y se ofrecerán espacios de orientación vocacional.

Feria de empleo.

El evento contará con la participación de más de 20 empresas, entre ellas:

Walmart.

PriceSmart.

McDonald’s.

Burger King.

Domino’s.

Papa Johns.

El Lagar.

Pequeño Mundo.

Sarita.

Juan Valdez Café.

Rosti.

The Hospitality Center Costa Rica.

Entre otras.

Además, estarán presentes instituciones como la UNED, que ofrecerán información sobre programas académicos y cursos para mejorar la empleabilidad.

Feria de empleo.

La organización destacó que el objetivo es brindar igualdad de oportunidades y fortalecer la inserción laboral inclusiva.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2582-7321, enviar un mensaje al 8947-5460, o escribir al correo mayra.prat@santaana.go.cr.