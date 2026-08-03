Más de 2 mil casos de infección estomacal en Aserrí

Los vecinos de Aserrí llevan varios meses lidiando con problemas en la calidad del agua. Ellos afirman que no es potable y les genera diferentes enfermedades.

Así lo reflejan los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes revelan que, al 30 de junio de este año, han atendido 2.347 casos por infecciones intestinales.

El mayor rango de edad afectada es entre 20 y 44 años con 1.251, seguida de la de 45 y 64 años con 327. Además, los niños entre 1 y 9 años también han sido afectados, con un total de 316 casos.

“Este problema ha sido de toda la vida. Cuando nos llega agua no sabemos si viene limpia, entonces nos toca hervirla todos los días y si no se hace, provoca enfermedades en niños y adultos mayores que son los que la necesitan más”, manifestó Maria Elena Azofeifa, vecina de Aserrí.

La Municipalidad de Aserrí tiene a cargo el acueducto municipal y por ahora distribuyen el líquido mediante cisternas en diferentes localidades.

“Muchas personas se han enfermado con el agua que nos llega y solo esperamos una solución para esto porque vivir así es muy difícil. Ojalá la Municipalidad pueda solucionarlo porque al final nos beneficia a todos”, agregó Rolando Segura, quien dice que tiene 63 años de vida y siempre recuerda este problema en el cantón.

Semanas atrás, desde el ayuntamiento le indicaron a Grupo Extra que ya colocaron un pozo para realizar una mejor distribución de agua potable en el cantón y esperan colocar, al menos dos más en este año.