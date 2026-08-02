Más de 2 mil casos de dengue registrados en lo que va del 2026

El Ministerio de Salud informó que en la semana epidemiológica número 27 del 2026 existen 2.194 casos de dengue, de los cuales 38 fueron reportados con signos de alarma.

Los casos por provincia son los siguientes:

Provincia Casos Alajuela 823 Puntarenas 316 Guanacaste 311 Limón 285 San José 280 Heredia 137 Cartago 42

Siendo la provincia de Alajuela la que más casos ha registrado, con un total de 823.

Asimismo, el Ministerio de Salud menciona que los cantones con mayor número de casos acumulados en la semana epidemiológica 27 son: