Más de 2 mil casos de dengue registrados en lo que va del 2026

38 casos son reportados con signos de alarma

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El Ministerio de Salud informó que en la semana epidemiológica número 27 del 2026 existen 2.194 casos de dengue, de los cuales 38 fueron reportados con signos de alarma.

Los casos por provincia son los siguientes:

ProvinciaCasos
Alajuela823
Puntarenas316
Guanacaste311
Limón285
San José280
Heredia137
Cartago42

Siendo la provincia de Alajuela la que más casos ha registrado, con un total de 823.

Asimismo, el Ministerio de Salud menciona que los cantones con mayor número de casos acumulados en la semana epidemiológica 27 son:

  • Orotina 265 casos.
  • Alajuela 201 casos.
  • Grecia 156 casos.
  • San José 117 casos.
  • Puntarenas 115 casos.
  • La Cruz 88 casos.
  • Limón 79 casos.
  • Pococí 77 casos
  • Carrillo 64 casos
  • Matina 62 casos.