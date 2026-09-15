Más de 2.500 ticos han solicitado programa de ingreso acelerado a EE.UU.

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Más de 2.500 costarricenses han solicitado ingresar a Global Entry, el programa que agiliza el control migratorio de viajeros previamente autorizados al llegar a Estados Unidos (EE.UU.).

Así lo confirmó Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y director general de Migración y Extranjería, durante el pódcast El bien y el mal, de Grupo Extra.

Badilla asegura que programa es un exito.

“Global Entry es un éxito, sigue funcionando a toda máquina. Ya más de 2.500 personas costarricenses lo han solicitado y la gran mayoría, dichosamente, ha sido aprobada por Estados Unidos”, expresó el funcionario.

Este programa permite que los viajeros elegibles efectúen su ingreso mediante sistemas automatizados, lo cual reduce el tiempo requerido para completar los controles migratorios.

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Los interesados deben llenar un formulario y someterse al proceso de evaluación establecido por las autoridades estadounidenses. Una vez aprobados, pueden utilizar los dispositivos habilitados para verificar su información al ingresar a ese país.

Aunque Global Entry puede resultar especialmente útil para quienes viajan con frecuencia por negocios o trabajo, Badilla aclaró que no está dirigido exclusivamente a ese perfil.

Según explicó, personas que no visitan Estados Unidos de manera habitual también han obtenido la membresía tras cumplir los requisitos y superar la valoración correspondiente.

El Global Entry es un programa de ingreso acelerado a Estados Unidos dirigido a personas viajeras frecuentes con visa vigente, y que permite pasar por controles migratorios mediante puertas automáticas sin hacer filas ni pasar por el proceso regular de revisión.