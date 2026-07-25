Más de 2.500 impactos de bala tras ataque entre OIJ y “Diablo”

El intercambio de disparos entre los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y alias “Diablo”, “Tan” y “Coco Guácimo” de este viernes en Sarapiquí terminó con 2500 impactos de bala.

Así lo confirmó Michael Soto, director interino de la institución, en entrevista esta noche en Mesa de Análisis, quien detalló que en el operativo encontraron 3 fusiles de asalto tipo AK-47, dos de tipo AR-15 y un arma calibre 308, la cual se cataloga como un arma de guerra y es utilizada por francotiradores. Asimismo, encontraron tres pistolas más.

Así quedaron los vehículos del OIJ tras los balazos.

Las pertenencias iban más allá de armas.

“Encontramos anillos, joyas y relojes que, en un primer cálculo, suman $30 mil. Además, había dos drones con los que realizaban las vigilancias. De hecho, cuando vimos que los drones bajaban y subían nos daba una pista y una vez uno de ellos bajó, ahí aprovechamos para entrar”, destacó el director interino del OIJ.

Las autoridades trasladaron a “Diablo” al Centro Penitenciario La Reforma durante la noche de este viernes y allí esperará las medidas que le serán impuestas.