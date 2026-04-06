Más de 177 mil personas llegaron al país durante la Semana Santa

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Durante la Semana Santa llegaron al país 177.047 personas a través de los distintos puestos de control migratorio del país, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Los ciudadanos estadounidenses encabezan la lista de llegadas, con 65.068, seguidos por los costarricenses (53.709).

Según las cifras, registraron 177.047 ingresos y 189.665 egresos al país durante la Semana Santa. Es decir, que hubo un mayor número de salidas que de llegadas, con una diferencia de 12,618 personas.

A nivel general, se registraron 366.715 movimientos migratorios, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

“A más de 200 mil personas se les hizo el control migratorio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, aproximadamente 45 mil personas realizaron su control por el puesto terrestre en Peñas Blancas y más de 87 mil personas por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber”, explicó la DGME en sus redes sociales.

Flujo migratorio. Foto: Dirección General de Migración y Extranjería.

Más egresos que ingresos

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Estados Unidos de América: Fue la nacionalidad con la mayor cantidad de salidas, registrando un total de 71,927 salidas y 65.068 llegadas al país. Canadá: Registró un flujo importante de salidas con 14.547 salidas. Nicaragua: Reportó un total de 13.081 egresos, movilizándose principalmente por puestos terrestres. México: Tuvo un registro de 3.252 salidas.

Los datos de la institución reflejan que la cantidad de egresos se debe principalmente al flujo de ciudadanos de otras nacionalidades que abandonan el país durante el período de la Semana Santa.

El puesto migratorio con mayor actividad fue el Aeropuerto Juan Santamaría, donde se registraron 200.448 movimientos.

Por su parte, el Aeropuerto Daniel Oduber registró 87.092 movimientos.



