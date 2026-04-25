Grupo Extra visitó los Tribunales de Justicia en Siquirres, resguardados con malla electrosoldada y lámina galvanizada delgada. El edificio cuenta con dos salas, una de ellas con capacidad para apenas cuatro personas como público, además de un imputado, el defensor, el juez, el técnico judicial y la fiscalía. El abogado Geovanny Astúa señaló que el terreno para la nueva sede judicial existe desde hace años, pero el proyecto no avanza. “Tenemos cerca de 15 años de contar con una propiedad que el Poder Judicial compró para la construcción del nuevo edificio. Sin embargo, las oficinas están dispersas en un radio de kilómetro o kilómetro y medio”, indicó.

Agregó que esta situación obliga a usuarios y litigantes a trasladarse constantemente entre sedes. “Es complicado tener que dirigirse de un lugar a otro, pese a que existe la posibilidad de unificar todos los servicios en un solo edificio”, afirmó.

Astúa también advirtió sobre las condiciones en materia penal. “Las instalaciones son muy reducidas. En un mismo espacio están el juez, fiscales, defensa, víctimas e imputados. Nos toca sentarnos prácticamente juntos, incluso con la parte contraria, y no hay seguridad dentro del despacho”, explicó.

Por su parte, el abogado penalista Idelfonso Saborío indicó que la sala de juicio no reúne condiciones mínimas. “Es sumamente pequeña, limita el acceso del público y no permite juicios con más de dos imputados”, señaló.

Añadió que el traslado de detenidos se realiza en vía pública. “Eso pone en riesgo tanto a los imputados como a los usuarios. No se trata de comodidad, sino de condiciones básicas para una correcta administración de justicia”, manifestó.

El abogado Jeuddy Morgan coincidió en que las instalaciones resultan insuficientes. “No contamos con condiciones óptimas para ejercer. La sala no brinda seguridad ante la multiplicidad de imputados y víctimas”, dijo.

También señaló que la dispersión de oficinas afecta la atención. “Los usuarios deben desplazarse de un lugar a otro para realizar trámites. Esto genera confusión y atrasos”, agregó.

Morgan precisó que el terreno destinado para el proyecto fue donado en 2011.

El alcalde de Siquirres, Randall Black, cuestionó la falta de avance. “El Poder Judicial tiene ese terreno desde hace años y ni siquiera está identificado. La gente tiene que andar preguntando a cuál oficina ir porque hay varias sedes separadas”, afirmó.

Indicó que la ubicación actual de los tribunales genera riesgos. “Está en una zona de alto tránsito, frente a una parada de buses. Cuando hay juicios peligrosos se cierran calles, pero las personas que están afuera quedan expuestas”, advirtió.

Según el jerarca local, la centralización permitiría mejorar la seguridad y el servicio. “Sería ideal tener todo en un solo edificio para atender a la gente como se merece”, añadió.

Ante la consulta, el Poder Judicial indicó que el proyecto está incluido dentro de un fideicomiso de obra pública suscrito con el Banco de Costa Rica. La institución señaló que la construcción se realizará cuando exista contenido presupuestario disponible, una vez cumplidas las obligaciones de obras ya entregadas o en desarrollo.



Abogados opinan

Geovanny Astúa “Tenemos cerca de 15 años de contar con una propiedad que el Poder Judicial compró para la construcción del nuevo edificio”.

Idelfonso Saborío “Las salas son sumamente pequeñas, limita el acceso del público y no permite juicios con más de dos imputados”.

Jeuddy Morgan “No contamos con condiciones óptimas para ejercer. La sala no brinda seguridad ante la multiplicidad de imputados y víctimas”.

Randall Black Alcalde Siquirres “El Poder Judicial tiene ese terreno desde hace años y ni siquiera está identificado”.



La sala 1 de juicio que mide aproximadamente 35 m2.



Los usuarios aseguran que se sienten expuestos.



Los litigantes aseguran que la ubicación actual de los tribunales genera riesgos.