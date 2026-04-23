Más de 145 mil pymes operan con respaldo del Banco Nacional

En Costa Rica, miles de emprendimientos reflejan cómo la constancia y la adaptación permiten abrirse camino en mercados cada vez más competitivos.

Un ejemplo es Astek, una empresa fundada en 1974 en Heredia, dedicada al desarrollo de aromas y sabores para la industria alimentaria, que hoy genera más de 50 empleos directos.

Su evolución ha estado marcada por la innovación, la diversificación de productos y una visión orientada a la sostenibilidad, incorporando prácticas como la carbono neutralidad y el avance hacia la descarbonización de sus procesos.

Casos como este forman parte de las más de 145 mil pymes que reciben acompañamiento del Banco Nacional, entidad que brinda soluciones financieras, asesoría técnica y herramientas para fortalecer la gestión empresarial y promover el crecimiento sostenido.

Al cierre de 2025, la institución reportó más de ¢1 billón colocado en operaciones de crédito dirigidas a este sector, lo que ha permitido impulsar la inversión, dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades en distintas regiones del país.

“En el Banco Nacional tenemos más de 25 años respaldando los proyectos de las pymes en Costa Rica. Reconocemos el valor y la valentía de emprender, porque detrás de cada negocio hay familias, empleo y comunidad”, señaló Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del Banco Nacional.

Oferta de valor del BN para las pymes

Como parte de su compromiso, el Banco Nacional refuerza su asesoría personalizada, a través de ejecutivos especializados que brindan acompañamiento integral según las necesidades de cada empresa. Entre los principales beneficios destacan:

Condiciones especiales en créditos para actividad productiva y soluciones POS, que facilitan el crecimiento del negocio.

Colocación de tarjetas de crédito para pymes mediante la campaña “Campeones de Ventas VISA-Pymes”, orientada a fortalecer la gestión comercial.

POS con descuento en la comisión de facturación y primer mes gratis de afiliación.

Seguro de Vida Saldo Deudor sin costo adicional.

Membresía gratuita a la plataforma Pyme Nauta, con más de 100 capacitaciones anuales en gestión empresarial.

Desde el BN destacan que el respaldo a las pymes responde a una visión de largo plazo, en la que el desarrollo económico va de la mano con el bienestar social, considerando que detrás de cada emprendimiento hay familias, empleo y comunidades enteras que se benefician.

De esta forma, las micro, pequeñas y medianas empresas no solo representan una fuente de ingresos, sino también un pilar fundamental en la construcción de una economía más resiliente e inclusiva.

Las personas interesadas pueden obtener más información en www.bncr.fi.cr, al teléfono 2212-2000 o en cualquiera de las 152 oficinas del BN en todo el país.

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