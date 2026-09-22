Más de 120 mil conductores aún deben el Marchamo 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Más de 120 mil conductores todavía tienen pendiente el pago del Marchamo 2026, según los datos registrados por el Instituto Nacional de Seguros (INS).

En total, 124.034 recibos permanecen sin cancelar, lo que representa una morosidad del 6,32% al mes de septiembre. Esta cifra es inferior a la registrada durante el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó el 7,70%.

Las motocicletas y bicimotos concentran la mayor cantidad de marchamos pendientes:

59.253 motocicletas y bicimotos.

motocicletas y bicimotos. 49.368 vehículos particulares.

vehículos particulares. El resto corresponde a otras categorías de vehículos.

Sticker del marchamo. Foto: MOPT.

Para el periodo 2026, el INS puso al cobro 1.963.523 recibos y ha recaudado un total de ¢349.177 millones.

De ese dinero, aproximadamente el 60% se traslada al Ministerio de Hacienda por concepto del impuesto a la propiedad de vehículos, mientras que un 25% corresponde al Seguro Obligatorio Automotor (SOA), administrado por el INS.

Precisamente, mediante los recursos del SOA, la Red de Servicios de Salud del INS ha atendido durante 2026 a 36.991 personas lesionadas en accidentes de tránsito, con una inversión de ¢45.214 millones hasta agosto.

Foto: Archivo Grupo Extra.

Marchamo 2027 será digital

El próximo Marchamo 2027 comenzará a cobrarse el 2 de noviembre y traerá cambios para los propietarios de vehículos, principalmente relacionados con la calcomanía y el derecho de circulación.

Con el nuevo Marchamo Digital, los usuarios recibirán una calcomanía durante el primer año. Posteriormente, podrán pagar el marchamo por internet o mediante los canales habituales sin necesidad de retirar una nueva etiqueta cada año.

La misma calcomanía podrá mantenerse adherida al parabrisas durante su periodo de vigencia, de hasta 10 años.

Entre los cambios anunciados se encuentran:

Menos trámites y visitas presenciales.

Ahorro de tiempo para los conductores.

Mayor durabilidad de la etiqueta.

Reducción del uso de papel y plástico.

Medidas para disminuir fraudes y estafas.

Además, el derecho de circulación será digital. A partir del 2 de noviembre, el documento será enviado al correo electrónico proporcionado por el usuario al momento de realizar el pago.

Quienes no puedan recibirlo por esa vía también podrán descargarlo mediante la página web del INS o la aplicación INS Móvil.