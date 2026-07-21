Más de 12 mil casos por violencia intrafamiliar durante el Mundial

Durante los 39 días que se prolongó la Copa del Mundo 2026, el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un total de 12.384 llamadas en donde se reportó un caso de violencia intrafamiliar.

Días antes de que el torneo iniciara, desde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se ejecutó una campaña para crear conciencia sobre este problema y así tratar de que no sucediera, sin embargo, el problema se mantuvo para esta edición.

Para Ivannia Serrano, presidenta del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, esta situación no es culpa del deporte en sí, si no de los comportamientos que algunas personas despiertan al ver un deporte.

“Un evento deportivo como este no genera la violencia, pero sí llega a potenciar factores de riesgo como el consumo de alcohol. El estrés genera gritos y discusiones en algunas personas, en especial si el equipo al que se apoya va perdiendo”, mencionó.

Los días con mayor número de incidentes fueron los siguientes:

19 de junio: 504

14 de junio: 493

28 de junio: 471

Sumado a esto, la especialista asegura que la persona agresora, que suelen ser los hombres en este tipo de escenarios, considera que pueden hacer de todo solo porque hay un evento especial, en este caso, un partido de fútbol.

“Todavía existe la idea de que el hombre no llora, sino que el hombre explota, y eso le da un tiquete para ejercer la violencia cuando eso no debe ocurrir. La violencia intrafamiliar es un problema estructural de nuestro país”, indicó Serrano.

Datos del Servicio de Emergencias indican que este tipo de conductas son la mayor causa de llamadas recibidas al 9-1-1.