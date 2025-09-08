Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un 22,4% de los niños y niñas viven en condición de pobreza, mientras que un 11,6% lo hace en pobreza extrema.
Las disparidades regionales son notorias: en la región Huetar Caribe, la pobreza extrema alcanza el 20,8%, más del doble que en la región Central, donde se ubica en 8,0%.
También se tienen las zonas de la región Brunca con el 18,8%, la región Chorotega con el 14,0%, y las regiones Huetar Norte y Pacífico Central con tasas similares, del 12,8% y el 12,3%, respectivamente.
Realidad general de la niñez en Costa Rica
El documento, que destaca la realidad de la niñez en el país, indica que en 2025 hay aproximadamente 820,633 niños y niñas de 0 a 12 años en Costa Rica. Este grupo representa el 15,8% de la población total del país. Del total, el 50,9% son niños y el 49,1% son niñas.
Además de la pobreza, otros desafíos que enfrentan los niños y niñas incluyen:
- Vivienda: el 9,1% de los niños y niñas habitan en viviendas en mal estado. Además, el 7,9% vive en hogares con servicios básicos deficientes.
- Educación: el 6,3% de los niños no asiste a la educación formal. Este porcentaje se calcula con respecto a la población total de 5 a 12 años.
- Violencia: el número de casos donde se activaron protocolos por situaciones de “bullying” y violencia en centros educativos aumentó significativamente de 2021 a 2023. En 2023, se reportaron 2.180 casos de “bullying” y 3.573 casos de violencia.
- Mortalidad: en 2024, murieron 636 niños y niñas de 0 a 12 años. Mientras que la esperanza de vida al nacer en el 2024 fue de un 81,0% con un total de 78,6% hombres y 83,5% mujeres nacidas.