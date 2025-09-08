Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), un 22,4% de los niños y niñas viven en condición de pobreza, mientras que un 11,6% lo hace en pobreza extrema.

Las disparidades regionales son notorias: en la región Huetar Caribe, la pobreza extrema alcanza el 20,8%, más del doble que en la región Central, donde se ubica en 8,0%.

También se tienen las zonas de la región Brunca con el 18,8%, la región Chorotega con el 14,0%, y las regiones Huetar Norte y Pacífico Central con tasas similares, del 12,8% y el 12,3%, respectivamente.

Datos e infografía del INEC.

Realidad general de la niñez en Costa Rica

El documento, que destaca la realidad de la niñez en el país, indica que en 2025 hay aproximadamente 820,633 niños y niñas de 0 a 12 años en Costa Rica. Este grupo representa el 15,8% de la población total del país. Del total, el 50,9% son niños y el 49,1% son niñas.

Datos e infografía del INEC.

Además de la pobreza, otros desafíos que enfrentan los niños y niñas incluyen:

Vivienda : el 9,1% de los niños y niñas habitan en viviendas en mal estado. Además, el 7,9% vive en hogares con servicios básicos deficientes.

: el 9,1% de los niños y niñas habitan en viviendas en mal estado. Además, el 7,9% vive en hogares con servicios básicos deficientes. Educación: el 6,3% de los niños no asiste a la educación formal. Este porcentaje se calcula con respecto a la población total de 5 a 12 años.

Datos e infografía del INEC.