Más de 100 oficiales participaron durante esta tarde de dos allanamientos en el sector de 25 de Julio en Hatillo para detener a sujetos ligados con una peligrosa organización.

Se trató de un operativo en el que participaron agentes de la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Fiscalía y la Policía Profesional de Migración.

En los allanamientos se detuvo a 3 personas ligadas a una peligrosa organización criminal, según indican las autoridades.

Los detenidos son:

Mujer de apellido Espinoza

Mujer de apellido Mora

Hombre de apellido Buzano

Como resultado de estos allanamientos, a las personas se les decomisó dinero en efectivo, droga en distintas presentaciones y otros artículos.

“Las autoridades continúan con las pesquisas de este caso, por lo cual se informarán resultados oportunamente”, detallaron los agentes de Fuerza Pública.

Guillermo Valenciano, Subdirector General Fuerza Pública, brinda más detalles: