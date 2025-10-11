El Tecnológico de Costa Rica (TEC) abrió sus puertas este sábado a 120 niñas de primaria de todo el país, quienes participaron en el Día de las Niñas Supercientíficas, una jornada dedicada a despertar la curiosidad, la creatividad y el amor por la ciencia.

El campus de Cartago se llenó de energía y entusiasmo mientras las participantes disfrutaban de talleres de biología, física, química y matemáticas, guiados por profesoras del TEC y estudiantes del Colegio Científico de Cartago. Las actividades mostraron, de manera práctica y divertida, que la ciencia también es un espacio para ellas.

Niñas Supercientíficas. Foto: cortesía TEC.

Las dinámicas se adaptaron según el nivel educativo de las niñas. Las más pequeñas, de primer ciclo, exploraron temas de monitoreo ambiental, química y razonamiento matemático, mientras que las de segundo ciclo se adentraron en óptica, realidad aumentada y física.

Además de los talleres científicos, las niñas participaron en actividades deportivas y culturales que fomentaron la amistad y el trabajo en equipo.

“Mi sueño cuando sea grande es ir a la NASA y descubrir un nuevo elemento de la tabla periódica”, contó emocionada Jade Fernández Caicelo, de 10 años, participante oriunda de Heredia.

“Aquí he aprendido mucho, pero también he hecho amigas que me inspiran a seguir mis sueños”, agregó.

Niñas Supercientíficas. Foto: cortesía TEC.

La convocatoria generó gran interés: el TEC recibió casi 600 preinscripciones, priorizando a niñas de escuelas públicas y comunidades con bajos índices de desarrollo social, con el fin de promover la inclusión.

Mientras las niñas disfrutaban de los talleres, sus familiares participaron en charlas y ferias científicas orientadas a fortalecer su papel en el desarrollo académico de las menores.

“Estas iniciativas fomentan los sueños de las niñas. Es muy emocionante verlas creer que pueden cumplirlos”, expresó Raquel Garro Villalobos, madre de una participante, quien asistió por segundo año consecutivo.

Niñas Supercientíficas. Foto: cortesía TEC.

Rompiendo estereotipos desde la niñez

Un estudio de la Asociación Americana de Psicología (APA) ha mostrado que desde los seis años las niñas comienzan a percibir que los hombres tienen más habilidades para las ciencias.

Para romper con estos estereotipos, un grupo de docentes del TEC creó la iniciativa Niñas Supercientíficas en 2022, hoy respaldada por la Vicerrectoría de Extensión.

Niñas Supercientíficas. Foto: cortesía TEC.

“Queremos contradecir esos mitos con experiencias reales que despierten confianza. Si desde temprana edad ellas se ven capaces, crecerán convencidas de que también pueden liderar la innovación y el conocimiento”, destacó la rectora del TEC, María Estrada Sánchez.

La coordinadora del proyecto, Geisel Alpízar Brenes, agregó que “si desde edades tempranas les mostramos que ellas también pueden hacerlo, estaremos inspirando a la próxima generación de mujeres científicas”.

Niñas Supercientíficas. Foto: cortesía TEC.

Más allá del aula

El programa Niñas Supercientíficas continúa durante todo el año con retos mensuales publicados en redes sociales, en los que las niñas pueden participar desde casa utilizando materiales de fácil acceso. Hasta la fecha, el equipo ha lanzado más de 30 desafíos científicos y visita centros educativos en distintas regiones del país.

Niñas Supercientíficas. Foto: cortesía TEC.

El Día de las Niñas Supercientíficas se realiza por tercera ocasión en Cartago y desde 2024 también se celebra en San Carlos. En esta edición, contó con la colaboración de la UCR, la UNA, la UNED y el Cenat, además del patrocinio de CoopeAnde.