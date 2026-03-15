Más de 10 mil solicitudes de libertad condicional fueron rechazadas

Entre los años 2022 y 2025, las solicitudes de libertad condicional presentadas por las personas privadas de libertad, ante los Juzgados de Ejecución de la Pena, en todo el país, han recibido en su gran mayoría una respuesta negativa.

El 71% de las solicitudes fueron declaradas sin lugar o archivadas, mientras que el 1,6% fue declarado con lugar.

Estos datos corresponden a las estadísticas registradas por la Dirección de Planificación del Poder Judicial, para los años 2022, 2023, 2024 y 2025, que comprenden el trabajo de todos los Juzgados de Ejecución de la Pena del país.

La solicitud de libertad condicional representó apenas el 19,4% de los 73.125 trámites y gestiones nuevas que recibieron estos despachos durante estos años.

Los juzgados registraron un promedio de 3.500 gestiones ingresadas, en cada año, por concepto de solicitud de libertad condicional, siendo un total de 14.226 trámites. De estos, el 71% (10.089 asuntos) fueron declarados sin lugar o archivados, un 1,4% (210 asuntos) terminó en revocatoria y solo el 1,6% fue declarado con lugar (234 asuntos).

El resto de asuntos se diluyeron por diversos tipos de resolución, como acumulaciones, declarados inadmisibles, entre otras, según el Poder Judicial.