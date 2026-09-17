Más de 1.500 conductores multados por invadir carril contrario

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Policía de Tránsito aumentó en un 34% las sanciones contra conductores que invaden el carril contrario, separado por una línea de barrera continua.

Entre enero y agosto de 2026, las autoridades contabilizaron 1.513 multas por esta conducta, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían registrado 1.132, es decir, 381 boletas más.

Foto: MOPT.

La cifra representa un promedio de aproximadamente seis sanciones diarias, o una cada cuatro horas, según destacó la Policía de Tránsito.

La infracción conlleva una multa de ¢363 mil y la acumulación de seis puntos en la licencia de conducir, debido al riesgo que representa para quienes circulan por la vía.

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Además, al alcanzar esos seis puntos, el conductor deberá realizar y aprobar un curso de reeducación vial para poder renovar posteriormente su licencia.

Para las autoridades, la invasión del carril contrario es especialmente peligrosa porque puede provocar colisiones frontales, con consecuencias mortales.

De hecho, entre enero y agosto de este año, 81 personas perdieron la vida en accidentes relacionados con la invasión de carril, convirtiendo esta conducta en la segunda causa de muerte en carretera, solo por debajo del exceso de velocidad.

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Aunque las sanciones aumentaron, la cantidad de fallecidos por invasión de carril disminuyó respecto al mismo periodo de 2025. A agosto del año anterior se contabilizaban 90 muertes, nueve más que las registradas en 2026.

El exceso de velocidad, por su parte, continúa como la principal causa de muertes en carretera. En los primeros ocho meses de 2025 y 2026 se contabilizaron 146 fallecimientos asociados con esta conducta.