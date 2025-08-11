Madrid (AFP)- Más de 1.000 personas fueron evacuadas en el norte de España por incendios forestales impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos, indicaron autoridades locales.

Unas 400 personas fueron desplazadas del pueblo de Carucedo, y otras 700 de varios pueblos de las Médulas, reconocido por la Unesco, una antigua mina de oro de los tiempos romanos, indicaron oficiales locales.

El jefe del gobierno regional de Castilla y Leon, Alfonso Manueco, dijo que expertos sospechan que varios focos fueron provocados por pirómanos.

“Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio”, añadió.

Se desplegaron 60 soldados y 20 vehículos en el área, que se unieron a una amplia operación que incluye aviones y excavadoras.

También se registran incendios en Galicia y Navarra, en el norte del país, que experimenta altas temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones.

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que sigue de cerca los incendios y agradeció el esfuerzo de los equipos de emergencia.