Al menos 1.050 instituciones educativas en todo el país tienen órdenes sanitarias, según los datos más recientes de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).

De acuerdo con la información compartida por esa dependencia, algunas instalaciones presentan múltiples advertencias. Tal es el caso de la escuela San Jerónimo de Desamparados, que acumula seis registros.

Los centros afectados, entre escuelas, colegios, CTP y jardines de niños, muestran que al menos 115 se clasifican como prioridad uno, en rojo, lo que implica un cierre total o parcial de las instalaciones.

El documento también incluye otras categorías: prioridad dos y tres, en amarillo, que corresponden a mantenimientos mayores con el centro en funcionamiento; y las verdes, que implican reparaciones menores o medidas preventivas, como el uso de redes para el cabello.

Ante las consultas de este medio, Allan Ramírez, director de la DIE, aseguró que desde su dependencia se realizan las acciones necesarias para proteger la seguridad del estudiantado.

“Justamente con ese fin el Ministerio de Salud emite estas indicaciones, por lo que trabajamos coordinadamente para atenderlas. Asimismo, es importante mencionar que no todos los registros implican el cierre de la institución; actualmente, el 12% corresponden al desalojo de la infraestructura. El MEP aplica medidas y trabajo continuo para garantizar la integridad del estudiante como centro de nuestro trabajo”, señaló Ramírez.

El ingeniero agregó que en el pasado existía una comunicación deficiente entre instituciones, lo que dificultaba conocer el estado real y planificar las intervenciones.

“Para sistematizar su atención se creó un sistema de clasificación al que se le asignó un color, establecidos en prioridad uno, dos o tres”, explicó.

Promesas del ministerio

Meses atrás, el jerarca del MEP, José Leonardo Sánchez, afirmó que al inicio del actual Gobierno encontraron más de 1.200 notificaciones, cifra que lograron reducir a 800.

No obstante, al revisar los datos más recientes de la DIE, se detallan no solo las órdenes sanitarias vigentes, sino también el nombre de cada centro educativo, su dirección regional y otra información relevante.

El ministro también prometió reducir en un 75% las advertencias de salud antes de que finalice la administración Chaves Robles, el 8 de mayo de 2026.

“Duplicamos el presupuesto de infraestructura para que, a partir del próximo año, podamos comenzar a atender estas situaciones. Nuestra meta es reducirlas en un 75%”, aseguró en su momento.

Además, explicó que para 2026 el presupuesto en infraestructura educativa superará los ¢40 mil millones, de los cuales un 80% se destinará específicamente a atender las notificaciones en los planteles.

“Para el próximo año hemos destinado ¢33 mil millones a infraestructura educativa, la inversión más alta en los últimos cinco años. Con esto lograremos intervenir en las alertas de salud, pero también trabajamos de manera proactiva en donde sabemos que hay que actuar”, añadió Ramírez.

Finalmente, advirtió que los recursos siguen siendo limitados, lo que obliga a hacer un uso eficiente de los fondos disponibles.