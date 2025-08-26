El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), junto con otras instituciones, dispone de más de ¢1.200 millones destinados a becas en Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) Dual, según confirmó la institución a Diario Extra.

Sin embargo, apenas se ha ejecutado poco más de ¢120 millones, es decir, apenas un 10% del presupuesto disponible.

Esta baja ejecución presupuestaria se suma a una limitada cobertura en la formación dual, denunciada semanas atrás y respaldada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, con base en informes de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) y reportes internos del INA.

Según García, la institución tiene capacidad para atender a unos 9 mil estudiantes en programas de formación dual. No obstante, la institución señala que actualmente hay solo 170 estudiantes activos, distribuidos en 13 programas y 7 Unidades Regionales.

Además, precisan que para 2026 se prevén 749 cupos, aunque la capacidad instalada puede variar por “factores externos a la organización”.

El INA también aclaró que los recursos disponibles no corresponden únicamente a la institución, pero no detalló cuáles son las otras entidades beneficiarias ni cómo se asegura que los fondos se utilicen de manera efectiva.

Según el propio instituto, 9 instituciones, 190 colegios, 70 sedes académicas, y 81 centros universitarios podrían participar en esta modalidad.

“Existe un ecosistema educativo nacional llamado por la normativa vigente a ejecutar la EFTP Dual. Por ello, son susceptibles de utilizar el presupuesto establecido en el artículo 25 de la Ley de Educación y Formación Técnica Dual”, señaló el INA.

¿Qué dice la ley?

La ley 9728 establece que el INA debe asignar al menos el 1% de su presupuesto anual a un Fondo especial de becas para EFTP Dual, destinado a apoyar a los estudiantes que participan en programas de formación dual, en cualquier centro educativo público o privado acreditado por la institución.

A pesar de esta obligación legal, la ejecución de los recursos sigue siendo mínima y la cobertura de estudiantes es baja.

Sobre la poca matrícula, el ente asegura que no es correcto calificar como “baja”.

“La ley entró en vigor a finales de 2019 y su reglamento en 2020, de modo que durante 2020 y 2021 el INA y las demás organizaciones educativas del país debieron adaptar sus programas y condiciones institucionales a las nuevas disposiciones legales para ejecutar formación dual.

Para 2022 se egresaron 36 personas, para 2023 fueron 140 personas egresadas y para 2024 se tuvieron 252 personas egresadas”.

En ese sentido, el legislador social cristiano, en respuesta a la nota publicada semanas atrás, calificó la educación dual como una necesidad.