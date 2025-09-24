Los especialistas advierten que muchos problemas que ocurren en la retina pueden detectarse desde la niñez si se realizan revisiones oftalmológicas periódicas, pues en esos años se desarrollan las conexiones visuales que acompañarán al ser humano durante toda la vida.

La oftalmóloga Dhariana Acón explicó que este tejido ocular es responsable de captar la luz y transformarla en imágenes, gracias a las células llamadas conos y bastones. Su centro, la mácula, permite distinguir detalles, colores y realizar actividades de precisión visual.

“La retina se empieza a formar desde que el bebé está en el útero y se termina de desarrollar en los primeros meses y años de vida. Incluso desprendimientos de retina podemos ver en pacientes de edad pediátrica”, explicó Acón.

De acuerdo con la especialista, muchas de estas patologías no presentan síntomas en etapas tempranas, pero en fases avanzadas pueden generar pérdida súbita o progresiva de visión, desviación ocular o alteraciones en el reflejo rojo que aparece en las fotografías con flash. Cualquier anomalía en ese reflejo, advirtió, requiere atención médica inmediata.

La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de los casos de discapacidad visual infantil pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo.

Actualmente, 19 millones de niños en el mundo viven con algún grado de disminución visual y 1,4 millones padecen ceguera irreversible. Los especialistas recomiendan controles regulares, limitar la exposición a pantallas, promover juegos al aire libre y mantener una dieta rica en vitaminas A y C, además de antioxidantes, para proteger la salud ocular.