Más allá del paisaje en el campo

Hay una idealización de la vida rural, aquella alejada de los grandes centros de población, la que permite la huida de las estresantes presas de automóviles, el ruido de la ciudad, el esmog y otros factores asociados al estilo de vida urbano.

De hecho, para muchos retirarse al campo al momento de la jubilación es el sueño dorado.

El entorno rural tiene sus bondades: un ritmo pausado, la mayor tranquilidad que ofrece, una cercanía vecinal casi extinta en las ciudades, hasta el placer cotidiano de sembrar en el propio jardín y disfrutar una cosecha.

Empero, para quienes residen fuera del murmullo urbano la perspectiva suele ser diferente, sin que esto signifique renegar del medio rural, sino comprender la vulnerabilidad de las personas y las familias que carecen de los recursos suficientes para subsistir.

Para muchos de ellos, sus ingresos económicos se sostienen en una pensión del régimen no contributivo, en la suerte de un jornal o de un trabajo ocasional. Quienes han pasado buena parte de su vida expuestos al sol y a la lluvia saben que su sustento depende de un clima favorable para la siembra y la cosecha, de una buena pesca o de lograr vender sus productos a un precio justo.

Cuando se supera el momento del paseo o la visita transitoria por el campo, emerge la verdadera realidad local, aquella contada por sus habitantes o verificable al adentrarse en la cotidianidad de quienes habitan esas localidades.

Allí aparecen historias del más diverso tipo, algunas más duras que otras, las cuales ponen de manifiesto la importancia de la institucionalidad pública, especialmente hacia los que menos tienen, como instrumento de alivio a sus dificultades habituales, así como para ofrecer oportunidades de superación y mejora en su calidad de vida.

En esas comunidades distantes de la ciudad los asuntos que ocupan la agenda pública en ocasiones suenan lejanos y ajenos, mientras que aquellos de su entorno más inmediato son los que capturan su mayor interés. Por ello, hablando de la forma de conectar con la gente, es preciso que quienes viven en el campo perciban que sus principales requerimientos reciben respuesta; tanto por las instituciones del nivel nacional, como también por sus gobiernos locales, lo cual refuerza la confianza ciudadana en el Estado.

Conectar con esa realidad ofrece a los tomadores de decisión pública la oportunidad de desarrollar nuevas formas de comunicación y un acercamiento institucional diferente. Sostener un diálogo permanente orientado al diseño e implementación de soluciones conjuntas en determinados plazos a las preocupaciones identificadas en cada localidad, contribuiría a esa conexión y a estrechar los lazos de colaboración con las autoridades nacionales y locales.

De igual manera, renueva el valor de la presencia estatal en cada comunidad, ya que para muchos de sus habitantes es el Estado quien les garantiza mediante una pensión el único ingreso regular con el que cuentan para su manutención, es al que pueden acudir para recibir atención médica o el acceso a servicios esenciales como electricidad, agua potable o un bono de vivienda.

En suma, el desarrollo exige recordar que la acción estatal alcanza su mayor impacto cuando logra ofrecer respuestas a los desafíos comunales más urgentes, algunos de los cuales, dicho sea de paso, no son tan complejos como parecen.